سهم ذيب للسيارات يقفز 17% والتداولات قرب 1.5 مليار ريال

ارتفع سهم ذيب لتأجير السيارات بنسبة 16.9% إلى سعر 60.7 ريال، متصدراً ارتفاعات الأسهم وقيم وأحجام التداول في ثاني أيام تداولاته بسوق الأسهم السعودية.

واقتربت قيمة التداولات على سهم ذيب للسيارات من 1.5 مليار ريال بحجم تداول نحو 24.9 مليون سهم، حتى الساعة 1:30 بتوقيت السعودية.

وجاء ذلك مع ارتفاع مؤشر السوق السعودي الرئيسي "تاسي" بنسبة 0.12% ما يعادل 11.24 نقطة، ليصعد لمستوى 9626.87 نقطة في تلك الأثناء، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2015.

وبلغت قيمة التداولات على أسهم السوق السعودي الرئيسي نحو 8.4 مليار ريال، عبر التداول على 270 مليون سهم، لتصل القيمة السوقية لأسهم "تاسي" إلى 9.38 تريليون ريال.

وارتفع 79 سهماً مقابل تراجع 106 أسهم، من إجمالي 204 شركات مُدرجة.

وبدأ تداول وإدراج سهم ذيب للسيارات بالسوق السعودي الرئيسي أمس الأحد، وقفز بالنسبة القصوى 30% في مستهل التعاملات، ليواصل الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي.

وجرت تغطية اكتتاب الأفراد في طرح ذيب لتأجير السيارات بنسبة 3385.37% وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 414.588 مكتتبا قاموا بضخ 1.7 مليار ريال للاكتتاب في عدد 1.29 مليون سهم بسعر 40 ريالا للسهم الواحد. كان اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة قد انتهى الأحد الماضي.

وقد تم تخصيص 1.29 مليون سهم عادي للمكتتبين الأفراد تمثل 10%، من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بينما تم تخصيص 11.61 مليون سهم عادي للمكتتبين ذوي الطابع المؤسسي والتي تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وبالنسبة لاكتتاب المؤسسات، بلغت نسبة التغطية 6010% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 40 ريالاً للسهم الواحد.

واكتتبت الجهات المشاركة في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 12.9 مليون سهم عادي والتي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.