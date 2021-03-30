وول ستريت تفتح منخفضة بضغط من عوائد السندات

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض الثلاثاء، إذ أثرت زيادة لعوائد السندات الأميركية على الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا ذات الثقل، بينما ارتفعت أسهم قطاعي البنوك والصناعة المتداولة دون قيمتها والتي من المتوقع أن تستفيد من إعادة فتح الاقتصاد.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 43.5 نقطة بما يعادل 0.13% إلى 33127.88 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 متراجعا 7.7 نقطة أو 0.2% إلى 3963.34 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 50.8 نقطة أو 0.39% إلى 13008.804 نقطة.

وتعم الخسائر أسهم البنوك العالمية، بعد العاصفة التي خلفتها عمليات تسييل قسرية ضخمة نفذها وسطاء ماليون، لتغطية مراكز مكشوفة هائلة لصندوق ARCHEGOS للاستثمار، ما أدى إلى تراجعات حادة على أسهم بعض شركات التكنولوجيا الصينية والأميركية التي تم تنفيذ التسييل عليها.

وضربت العاصفة المالية أسواق الأسهم العالمية، حيث تسببت في خسائر بمليارات الدولارات للبنوك الممولة لعمليات الصندوق.

وتأسس صندوق ARCHEGOS لإدارة الثروات في عام 2001 من قبل Bill Hwang، وأجبر Hwang إلى تحويل الصندوق إلى صندوق عائلي في العام 2013 بعد اتهامه من قبل السلطات المالية بتداولات غير قانونية بناء على معلومات داخلية. وعبر إبرام صفقة مع السلطات اعترف Hwang بالتهم الموجه إليه، وقام بدفع غرامة وصلت إلى 60 مليون دولار.