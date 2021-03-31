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قوة الدولار والعائدات تقوض إغراء الذهب.. كم ستصل الأونصة؟

الذهب
زاد الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1686.65 دولار للأونصة
سعر الذهب

قوة الدولار والعائدات تقوض إغراء الذهب.. كم ستصل الأونصة؟

المعدن الأصفر لا يزال يتجه لتسجيل أكبر هبوط فصلي منذ ديسمبر 2016

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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ارتفع الذهب في تعاملات متقلبة، اليوم الأربعاء، لكن المعدن الأصفر لا يزال يتجه لتسجيل أكبر هبوط فصلي منذ ديسمبر كانون الأول 2016، مع صعود عائدات الخزانة الأميركية والدولار لتقوض إغراء الذهب كملاذ آمن.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1686.65 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:59 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أقل مستوى منذ الثامن من مارس آذار عند 1677.61 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع الذهب نحو 3% منذ بداية الشهر و11.1% خلال الربع، بحسب ما ورد في "رويترز".

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وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% أيضاً إلى 1686.90 دولار للأونصة.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في 5 أشهر تقريبا مقابل منافسيه وفي سبيله لتسجيل أفضل شهر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.

واستقرت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قرب ذروة 14 شهرا، التي بلغتها في الجلسة السابقة وتتجه للصعود للشهر الرابع على التوالي.

وتزيد العائدات المرتفعة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

الذهب والدولار
الذهب والدولار

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5% إلى 24.13 دولار، في حين كسب البلاتين 1% إلى 1166 دولارا. وزاد البلاديوم 1% أيضا إلى 2616.18 دولار، وفي سبيله لتسجيل أفضل أداء شهري منذ فبراير شباط 2020.

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