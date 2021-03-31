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الموافقة على تسجيل أسهم 3 شركات في السوق الموازية نمو

السوق الموازية نمو
السوق الموازية نمو
سوق السعودية

الموافقة على تسجيل أسهم 3 شركات في السوق الموازية نمو

سيقتصر شراء هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين

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دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية الموافقة على تسجيل أسهم 3 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية نمو.

شملت موافقة هيئة السوق المالية طلب شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية "الشركة" تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وسيقتصر شراء هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.

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كما وافقت الهيئة على طلب شركة توزيع الغاز الطبيعي تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

شملت موافقة الهيئة تسجيل أسهم الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيمياوية لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال إدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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