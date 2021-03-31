مؤشر السوق السعودية يغلق عند أعلى مستوياته في 7 سنوات

أنهى المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" جلسة الأربعاء مرتفعا لأعلى مستوى في 7 سنوات، بعد أداء إيجابي طوال الجلسة بعد إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس عن برنامج "شريك" وهو برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي يستهدف رفع مساهمة القطاع في اقتصاد المملكة إلى 65% بحلول 2030، ويتضمن ضخ 27 تريليون ريال حتى ذلك العام.

وأغلق المؤشر مرتفعاً بنسبة قوية 2.83% ليكسب 272.48 نقطة إلى مستوى 9907.82 نقطة بتداولات زادت قيمتها على 16.2 مليار ريال.

وقال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية" إن ضخ الاستثمارات الضخمة، سيكون له أثر واضح على أداء سوق الأسهم السعودية، بخاصة أن برنامج "شريك" يترافع مع برامج ضخمة، مثل استراتيجية الاستثمار، وبرنامج التخصيص، وبرنامج كفاءة الانفاق، والتحول الرقمي وغيرها.

واستعرض الرقيب تطورات بعض الشركات، مثل إعمار المدينة الاقتصادية، التي وصفها بأنها شركة واعدة إذا حصلت على دعم من صندوق الاستثمارات العامة، وشركة الكهرباء، التي توقع لها أن تواصل تحقيق نتائج جيدة تنعكس على الربحية.

واعتبر نأ انخراط الشركات الكبرى في برنامج "شريك" سيعطي زخماً قويا للعمل المؤسسي في سوق السعودية.

وقاد الارتفاعات قطاع البنوك القيادي بنسبة 4.3%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 3.8%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.9%.

وارتفع سهم مصرف الراجحي 5.1% إلى 98.8 ريال ليكسب 4.8 ريال خلال الجلسة بتداولات فاقت 885 مليون ريال.

وشهد سهم أرامكو السعودية نشاطاً في قيم وأحجام التداول بتداولات بلغت 702.6 مليون ريال، عبر التداول على نحو 19.6 مليون سهم.

وارتفع سهم أرامكو بنسبة 2.7% إلى 36 ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 505 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 560 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ساب للتكافل، والأهلي للتكافل، وأسيج، والسعودي الفرنسي، وسابك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ذيب، وريدان، وإسمنت الجوف، وأنعام القابضة، وعسير فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 5.40%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، ومجموعة فتيحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 140.12 نقطة ليقفل عند مستوى 24291.91 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 335 ألف سهم تقاسمتها 770 صفقة.

برنامج شريك

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمة الثلاثاء إن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى العام 2030 في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المسمى "شريك" للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.

وأكد ولي العهد السعودي، أن الإنفاق الحكومي خلال 10 سنوات قادمة يقدر بـ 10 تريليونات ريال، ليكون القطاع الخاص شريكا جنبا إلى جنب في جهود التنمية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

جاء ذلك لدى إطلاق، الأمير محمد بن سلمان، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.