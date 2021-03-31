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"مراس" تعتزم إتمام عرض الاستحواذ على "دي إكس بي" خلال 3 أيام

دي إكس بي إنترتينمنتس
دي إكس بي إنترتينمنتس
سوق دبي

"مراس" تعتزم إتمام عرض الاستحواذ على "دي إكس بي" خلال 3 أيام

قالت إنها ستقوم في غضون 3 أيام بعد التاريخ غير المشروط بتسوية المقابل النقدي

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة "مراس" في رسالة موجهة إلى شركة "دي إكس بي إنترتينمنتس"، إنها أتمت استيفاء جميع الشروط المتعلقة بعرض الاستحواذ المقدم من قبلها، منوهة إلى أن العرض غير مشروط من جميع النواحي.

وأضافت أنها ستقوم في غضون ثلاثة أيام بعد التاريخ غير المشروط، بتسوية المقابل النقدي المستحق لمساهمي "دي إكس بي إي" الذين قبلوا العرض من خلال طريقة الدفع ذات الصلة كما هي مسجلة لدى دبي للإيداع لكل مساهم قام بقبول العرض، وذلك وفقا لبيان منشور على سوق دبي المالي.

وقالت إنه في حال لم يسجل أحد مساهمي "دي إكس بي اي" الذي قبل العرض طريقة الدفع لدى دبي للإيداع، فسيستمر تحويل أسهم "دي إكس بي إي" ذات الصلة إلى مراس، وسيتم الاحتفاظ بالمقابل المنسوب إلى ذلك المساهم في "دي إكس بي إي" من قبل دبي للإيداع نيابة عن المساهم ليتم الإفراج عنه عند التسجيل لطريقة دفع مناسبة، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

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وأكدت الشركة تطبيقها الشروط والأحكام الكاملة للعرض الواردة في مستند العرض والمعلن عنه في 9 فبراير 2021 في هذا الإعلان ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

يشار إلى أن شركة "مراس للوجهة الترفيهيه" كانت قد أعلنت بتاريخ 20 ديسمبر 2020، عن شروط العرض النقدي المشروط الذي يتعين عليها تقديمه للاستحواذ على 100% من رأس المال المصدر والمدفوع للأسهم العادية لشركة "دي إكي بي إي".

وفي 15 مارس 2021، أعلنت شركة "دي اكس بي إنترتينمنتس" موافقة أغلبية مساهميها خلال اجتماع الجمعية العمومية على القرارات الخاصة بعرض الاستحواذ المقدم من شركة "مراس للوجهة الترفيهية".

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