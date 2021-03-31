مؤشرات الأسهم الأميركية تبدأ مرتفعة تفاؤلاً بخطط بايدن

رفعت شركات التكنولوجيا مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة الأربعاء بينما ينتظر المستثمرون تفاصيل خطة البنية التحتية الضخمة من الرئيس جو بايدن، وتتطلع السوق عموما إلى تحقيق مكاسب لربع السنة الرابع على التوالي.

صعد المؤشر داو جونز الصناعي 49.1 نقطة بما يعادل 0.15% ليصل إلى 33116.04 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 8.7 نقطة أو 0.22% مسجلا 3967.25 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 77.2 نقطة أو 0.59% إلى 13122.573 نقطة.

سيقترح الرئيس الأميركي، رفع ضرائب الشركات من 21% إلى 28% لتمويل خطته الطموحة للاستثمار في البنى التحتية.

وقال مسؤول أميركي كبير إن "الرئيس يقترح إصلاح الضريبة على الشركات بشكل كبير لكي تحفز خلق وظائف والاستثمار، وضمان أن الشركات الكبرى ستدفع حصتها العادلة" في ذلك.

ويطلق الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، مشروع استثمارات ضخمة في البنى التحتية مرفقاً بزيادات ضريبية أثارت على الفور انتقادات خصومه، حتى قبل تحديد نسبها.