مكاسب لمؤشرات الأسهم الأميركية للفصل الرابع على التوالي

أغلق مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" على ارتفاع أمس الأربعاء، مدعوما بمكاسب في أسهم شركات التكنولوجيا، بينما حققت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة صعودا للفصل الرابع على التوالي.



وكان المستثمرون يترقبون تفاصيل خطة البنية التحتية الضخمة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت لاحق أمس، وستستهدف الحزمة البالغة تريليوني دولار مشاريع تقليدية مثل الطرق والجسور إلى جانب استثمارات في سوق السيارات الكهربائية.



واقترب "ستاندرد أند بورز" من بلوغ مستوى الأربعة آلاف نقطة للمرة الأولى، وسط مراهنات على انتعاش اقتصادي قوي مما ساعد السوق على اجتياز ربع سنة شهد حمى تداولات أفراد، ومخاوف من التضخم وطفرة في عوائد سندات الخزانة وانهيار صندوق تحوط أميركي.



وقاد مؤشر قطاع التكنولوجيا المكاسب، بينما تخلف قطاع الطاقة عن الركب.





وقال مايكل شيلدون، مدير الاستثمار لدى آر.دي.إم فايننشال غروب في هايتاور: "الاتجاه الذي نلاحظه اليوم هو عودة المستثمرين إلى أسهم النمو التي تراجعت قليلا على مدى الأسابيع القليلة الماضية أو نحوها، بسبب التوجه صوب أسهم الشركات المستفيدة من إعادة فتح الاقتصاد".



وأضاف وفقاً لما نقلته "رويترز"، أن بعض القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية ربما تتوقف لالتقاط الأنفاس، بعد صعودها بسبب قوة الدولار في الآونة الأخيرة.



وتابع: "من المرجح أن يكون ذلك قد أثر بعض الشيء على أسعار السلع الأولية وأسهم الشركات الصناعية، وربما المالية أيضا".



وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 6.09 نقطة بما يعادل 0.02% إلى 33060.87 نقطة، فيما زاد ستاندرد أند بورز 22.58 نقطة أو 0.57% مسجلا 3981.13 نقطة، وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 220.46 نقطة أو 1.69% إلى 13265.85 نقطة.