تعليق تداول أسهم 7 شركات بسوق السعودية

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تعليق تداول أسهم 7 شركات مدرجة نظراً لعدم التزامها بالإعلان عن القوائم المالية السنوية 2020 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وبحسب بيان "تداول"، فإن الشركات المعلقة أسهمها بالسوق الرئيسية هي شركة ريدان الغذائية، وشركة الكابلات السعودية، والشركة السعودية للصادرات الصناعية، والشركة العربية للأنابيب، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى شركة سلامة للتأمين التعاوني.

وفي السوق الموازية، علقت "تداول" أسهم شركة الأعمال التطويرية الغذائية.

وقالت "تداول"، إنه استناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، فإن تعليق تداول أسهم الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة اليوم الخميس.

وتابعت: "يستأنف تداول أسهم الشركات لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الأحد 4 أبريل 2021 تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الخميس 29 أبريل 2021.

وأوضحت "تداول"، أنه في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأحد 2 مايو 2021، حتى إعلانها عن القوائم المالية.