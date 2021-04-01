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3.5 مليار ريال صافي مشتريات الأجانب للأسهم السعودية بشهر

سوق السعودية مناسبة
متداول في سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

3.5 مليار ريال صافي مشتريات الأجانب للأسهم السعودية بشهر

اشتروا أسهما بقيمة 19.65 مليار ريال في سوق السعودية خلال مارس 2021

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دبي - العربية.نت

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بلغ صافي مشتريات الأجانب من الأسهم في السوق المالية السعودية 3.52 مليار ريال في مارس 2021 والذين اشتروا أسهما بقيمة 19.65 مليار ريال بينما باعوا أسهما بقيمة 16.13 مليار ريال في نفس الشهر.

وبالنسبة لصافي مشتريات المؤسسات السعودية من الأسهم فقد بلغ 3.04 مليار ريال، إذ اشترت‬‬‬ أسهما بقيمة 14.41 مليار ريال، مقابل بيع أسهم بقيمة 11.37 مليار ريال في مارس.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 0.12% ليفقد 12.26 نقطة ويقفل عند مستوى 9895.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 325 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات تهامة، والجوف، والدرع العربي، وأسمنت الشرقية، والأهلي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات عسير، وأسيج، والأهلي للتكافل، وذيب، وأسمنت نجران فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.33% و 9.92%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، دار الأركان، وكيمانول، والجوف، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الجوف، والراجحي، والأهلي، والإنماء، أسواق المزرعة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 80.85 نقطة ليقفل عند مستوى 24372.76 نقطة، وبتداولات بلغت 5 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 115 ألف سهم تقاسمتها 314 صفقة.

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