.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأسهم اليابانية تبلغ قمة أسبوعين بدفع من تعافي أرباح الشركات

بورصة طوكيو نيكاي
بورصة طوكيو

الأسهم اليابانية تبلغ قمة أسبوعين بدفع من تعافي أرباح الشركات

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، اليوم الجمعة، فيما بلغ مؤشر نيكاي أعلى مستوى في أسبوعين، بسبب آمال بتعافي أرباح الشركات ومكاسب في الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات، في وقت يبدو أن الشركات بصدد زيادة إنتاجها لمعالجة نقص عالمي في الرقائق.

وارتفع نيكاي 1.58% ليغلق عند 29854 نقطة، وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.71% إلى 1971.62 نقطة.

وقال ماسايوكي كوبوتا كبير الاستراتيجيين لدى راكوتين للأوراق المالية: "دخلنا مرحلة ترتفع فيها سوق الأسهم حتى في الوقت الذي تصعد فيه أسعار الفائدة بسبب نمو قوي للأرباح. هذه المرحلة ستقودنا في نهاية المطاف إلى سوق محمومة لكننا لم نصل إليها بعد".

فورة في صفقات SPAC.. لما كل هذا الزخم؟ نبض السوق اندماج فورة في صفقات SPAC.. لما كل هذا الزخم؟


وارتفع سهم نيبون إلكتريك غلاس 4%، بعد أن عدلت شركة تصنيع المنتجات الزجاجية المستخدمة في السيارات وشاشات العرض المسطحة صعوداً توقعاتها للأرباح، مشيرة إلى شحنات أكبر.

وواصلت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات قيادة السوق، إذ يبدو أن القطاع بصدد تعزيز الإنتاج في ظل نقص عالمي في الرقائق.

وربح سهم أدفانتست 4.2% بينما أضاف سهم تي.دي.كيه 4% وارتفع سهم طوكيو إلكترون 3%.

وقال فوميو ماتسوموتو كبير الاستراتيجيين لدى أوكاسان للأوراق المالية، إن "المعنويات الإيجابية تلقت دفعة أيضا من خطة إنفاق

للرئيس الأميركي جو بايدن بقيمة تريليوني دولار تشمل دعوة لإنفاق 50 مليار دولار على تصنيع الرقائق وأبحاث تكنولوجية أخرى".

كما ربح أيضاً قطاع الآلات الإلكترونية الأوسع نطاقا، إذ ارتفع سهم مجموعة سوني 4.7% بينما تلقت مجموعة سوفت بنك الدعم من صعود أسهم التكنولوجيا عالميا ليرتفع سهمها 3.6%.

وشكل صناع السيارات نقطة مضيئة كذلك، إذ تلقوا مساعدة إضافية من انخفاض الين في الأسابيع الأخيرة.

وربح سهم مازدا موتور 3.2% بينما ارتفع سهم سوزوكي موتور 3.1%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

جريمة مروعة.. عراقي يقتل بريطانية ويقطع جثتها ويرميها! جريمة مروعة.. عراقي يقتل بريطانية ويقطع جثتها ويرميها!
بالفيديو..تفاصيل دفن القذافي ومشاهد حصرية تظهر لأول مرة بالفيديو..تفاصيل دفن القذافي ومشاهد حصرية تظهر لأول مرة

الأكثر قراءة

خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن
في الطريق إلى غينيس.. صور جوية تكشف ما جرى بقناة السويس في الطريق إلى غينيس.. صور جوية تكشف ما جرى بقناة السويس
يحل معضلة التبريد وتوصيل اللقاح.. أمل يلوح من فايزر يحل معضلة التبريد وتوصيل اللقاح.. أمل يلوح من فايزر
فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي
"الشبح" في القفص.. أرعب فرنسا 10 سنوات وقبضت عليه دبي
ضبط شخص يحمل سلاحا في الحرم المكي ردد عبارات إرهابية ضبط شخص يحمل سلاحا في الحرم المكي ردد عبارات إرهابية

قبل أن تذهب

الجزائر تتسلم قرابة مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي
الجزائر تتسلم قرابة مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي

اكتشف المزيد