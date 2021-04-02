الأسهم اليابانية تبلغ قمة أسبوعين بدفع من تعافي أرباح الشركات

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، اليوم الجمعة، فيما بلغ مؤشر نيكاي أعلى مستوى في أسبوعين، بسبب آمال بتعافي أرباح الشركات ومكاسب في الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات، في وقت يبدو أن الشركات بصدد زيادة إنتاجها لمعالجة نقص عالمي في الرقائق.



وارتفع نيكاي 1.58% ليغلق عند 29854 نقطة، وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.71% إلى 1971.62 نقطة.



وقال ماسايوكي كوبوتا كبير الاستراتيجيين لدى راكوتين للأوراق المالية: "دخلنا مرحلة ترتفع فيها سوق الأسهم حتى في الوقت الذي تصعد فيه أسعار الفائدة بسبب نمو قوي للأرباح. هذه المرحلة ستقودنا في نهاية المطاف إلى سوق محمومة لكننا لم نصل إليها بعد".



وارتفع سهم نيبون إلكتريك غلاس 4%، بعد أن عدلت شركة تصنيع المنتجات الزجاجية المستخدمة في السيارات وشاشات العرض المسطحة صعوداً توقعاتها للأرباح، مشيرة إلى شحنات أكبر.



وواصلت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات قيادة السوق، إذ يبدو أن القطاع بصدد تعزيز الإنتاج في ظل نقص عالمي في الرقائق.



وربح سهم أدفانتست 4.2% بينما أضاف سهم تي.دي.كيه 4% وارتفع سهم طوكيو إلكترون 3%.



وقال فوميو ماتسوموتو كبير الاستراتيجيين لدى أوكاسان للأوراق المالية، إن "المعنويات الإيجابية تلقت دفعة أيضا من خطة إنفاق

للرئيس الأميركي جو بايدن بقيمة تريليوني دولار تشمل دعوة لإنفاق 50 مليار دولار على تصنيع الرقائق وأبحاث تكنولوجية أخرى".

كما ربح أيضاً قطاع الآلات الإلكترونية الأوسع نطاقا، إذ ارتفع سهم مجموعة سوني 4.7% بينما تلقت مجموعة سوفت بنك الدعم من صعود أسهم التكنولوجيا عالميا ليرتفع سهمها 3.6%.



وشكل صناع السيارات نقطة مضيئة كذلك، إذ تلقوا مساعدة إضافية من انخفاض الين في الأسابيع الأخيرة.



وربح سهم مازدا موتور 3.2% بينما ارتفع سهم سوزوكي موتور 3.1%.