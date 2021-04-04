أداء متباين لأسواق الخليج.. وتراجع طفيف لمؤشر دبي

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على تباين، اليوم الأحد، وتعزز المؤشر السعودي بمكاسب لأكبر بنوك المملكة بعد اقتراح بخصوص توزيعات الأرباح وتعيينات جديدة بمجلس الإدارة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.7%، مدعوما بقفزة 3.6% لسهم البنك الأهلي السعودي، الأهلي التجاري سابقا.

وعين البنك اليوم عمار عبد الواحد الخضيري رئيسا لمجلس الإدارة، وسعيد محمد الغامدي عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا، بحسب ما ورد في رويترز.

وفي إشعار للبورصة، قال البنك إنه سيدفع توزيعات أرباح للمساهمين تزيد على 3.58 مليار ريال (955 مليون دولار).

وكان الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية أعلنا يوم الخميس استكمال عملية اندماجهما رسميا ليؤسسا أكبر كيان مصرفي في المملكة.

وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.2% بدعم من ارتفاع سهم الشركة العالمية القابضة 2.5% وتقدم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.6%.

وقدم المصرف تمويلا إسلاميا لاستحواذ البلاد كابيتال على مقر بي.دبليو.سي في أيرلندا الشمالية مقابل 87 مليون جنيه إسترليني.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.3%، متأثرا بتراجع سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 3%.

في قطر، هبط المؤشر 0.2%، حيث خسر سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.2%. وتراجع سهم شركة الملاحة القطرية، 2.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد قطر انكمش 3.9% في الربع الرابع من 2020 مع انخفاض نشاط النقل والتخزين 32.8%، وتراجع قطاع البناء نحو 5%.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.3% مع تراجع معظم أسهمه، مثل سهم البنك التجاري الدولي الذي نزل 3.5%.