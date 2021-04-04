.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الاستثمار كابيتال: إغلاق طرح صندوق "كادن" بملياري ريال

الاستثمار كابيتال
شركة الاستثمار كابيتال
سوق السعودية

الاستثمار كابيتال: إغلاق طرح صندوق "كادن" بملياري ريال

قبل التاريخ المقرر لإنهاء فترة الطرح الخاص

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت شركة "الاستثمار كابيتال" السعودية، اليوم الأحد، عن إغلاق طرح صندوق كادن الاستثمار بحجم 2 مليار ريال، حيث تم جمع رأس المال المستهدف قبل التاريخ المقرر لإنهاء فترة الطرح الخاص للصندوق.

وأضافت الشركة في بيان، أن الصندوق يستهدف الاستحواذ على أصول عقارية مدرّة للدخل في مدينة الرياض.

كما يهدف الصندوق إلى توفير دخل جارٍ لمالكي الوحدات وتنمية رأس المال على المدى المتوسط والبعيد من خلال الاستثمار في أصول عقارية مطورة ومدرّة للدخل.

عسير: محكمة تتراجع عن حكم لصالح الشركة بـ 202 مليون ريال  شركات سوق السعودية عسير: محكمة تتراجع عن حكم لصالح الشركة بـ 202 مليون ريال 

ومن أهداف الصندوق أيضا الاستثمار في التطوير العقاري لتعزيز النمو في رأس المال والتوزيعات المستهدفة لمستثمري الصندوق، حيث سيقوم الصندوق باعتماد توزيعات دورية تدفع بشكل نصف سنوي، يتم تحقيقها من إيرادات التأجير التشغيلي في هذه الأصول.

وذكرت الشركة أن العقارات المستحوذ عليها تتميز بتعاقدها مع مستأجرين من العلامات التجارية المحلية والعالمية المعروفة، ما سيسهم في تحقيق الدخل المتوقع بقدر الإمكان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أسوأ حادث بتاريخ فرنسا.. قتل خلاله مئات الجنود بلحظات أسوأ حادث بتاريخ فرنسا.. قتل خلاله مئات الجنود بلحظات
يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر

الأكثر قراءة

الجيش الأردني: اعتقالات على خلفية تحركات تستهدف أمن البلاد الجيش الأردني: اعتقالات على خلفية تحركات تستهدف أمن البلاد
الأمير حمزة في فيديو: أنا معزول بمنزلي مع زوجتي وأطفالي الأمير حمزة في فيديو: أنا معزول بمنزلي مع زوجتي وأطفالي
معلومات ستحل اللغز.. لماذا تتمسك إثيوبيا بسد النهضة؟ معلومات ستحل اللغز.. لماذا تتمسك إثيوبيا بسد النهضة؟
شاهد.. موكب مهيب في القاهرة لنقل المومياوات الملكية شاهد.. موكب مهيب في القاهرة لنقل المومياوات الملكية
فيديو مروع.. سيارة تنقلب عدة مرات بمتسابقة في العلا فيديو مروع.. سيارة تنقلب عدة مرات بمتسابقة في العلا
اعتقله الجيش الأردني لأسباب أمنية.. من هو باسم عوض الله؟ اعتقله الجيش الأردني لأسباب أمنية.. من هو باسم عوض الله؟

قبل أن تذهب

لماذا أصبح نقل جثامين مصابي كورونا عبر الدول أبرز تحديات خلفتها الجائحة؟
لماذا أصبح نقل جثامين مصابي كورونا عبر الدول أبرز تحديات خلفتها الجائحة؟

اكتشف المزيد