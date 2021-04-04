الاستثمار كابيتال: إغلاق طرح صندوق "كادن" بملياري ريال

كشفت شركة "الاستثمار كابيتال" السعودية، اليوم الأحد، عن إغلاق طرح صندوق كادن الاستثمار بحجم 2 مليار ريال، حيث تم جمع رأس المال المستهدف قبل التاريخ المقرر لإنهاء فترة الطرح الخاص للصندوق.

وأضافت الشركة في بيان، أن الصندوق يستهدف الاستحواذ على أصول عقارية مدرّة للدخل في مدينة الرياض.

كما يهدف الصندوق إلى توفير دخل جارٍ لمالكي الوحدات وتنمية رأس المال على المدى المتوسط والبعيد من خلال الاستثمار في أصول عقارية مطورة ومدرّة للدخل.

ومن أهداف الصندوق أيضا الاستثمار في التطوير العقاري لتعزيز النمو في رأس المال والتوزيعات المستهدفة لمستثمري الصندوق، حيث سيقوم الصندوق باعتماد توزيعات دورية تدفع بشكل نصف سنوي، يتم تحقيقها من إيرادات التأجير التشغيلي في هذه الأصول.

وذكرت الشركة أن العقارات المستحوذ عليها تتميز بتعاقدها مع مستأجرين من العلامات التجارية المحلية والعالمية المعروفة، ما سيسهم في تحقيق الدخل المتوقع بقدر الإمكان.