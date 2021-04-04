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مؤشر سوق السعودية يقترب من مستوى 10000 نقطة

سوق السعودية

مؤشر سوق السعودية يقترب من مستوى 10000 نقطة

سهم الأهلي السعودي بأعلى مستوى منذ يوليو 2019

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دبي - العربية.نت

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ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.76% تعادل 74.98 نقطة، ليصل لمستوى 9970.54 نقطة، في التعاملات الصباحية من جلسة اليوم الأحد، ليلامس أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014.

وبلغت قيمة التداولات في تلك الأثناء، نحو 5.81 مليار ريال، عبر التداول على 180 مليون سهم، بينما ارتفع 112 سهماً، وتراجعت أسعار 74 سهماً.

وارتفع سهم البنك الأهلي السعودي، بنسبة 5.27% إلى سعر 57.9 ريال، ملامساً أعلى مستوى له منذ يوليو 2019، عقب إعلانه عن توزيعات الأرباح للعام 2020 بواقع 0.8 ريال للسهم، وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.95%.

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فيما تصدر قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية القياديين ارتفاعات القطاعات، بنسبة 1.23%، و1.18% على التوالي.

وتصدر ارتفاعات الأسهم سهم الإنماء طوكيو بنسبة 9.97% عند سعر 39.7 ريال، بينما تصدر الانخفاضات سهم المواساة بنسبة 2.1%، عند سعر 158 ريال.

وتصدر سهم الجوف، قيم التداول بنحو 441.8 مليون ريال، بينما تصدر سهم دار الأركان حجم التداول بنحو 10.9 مليون سهم.

ويأتي هذا الارتفاع المتواصل في مؤشر السوق السعودية، بعد إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس عن برنامج "شريك" وهو برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي يستهدف رفع مساهمة القطاع في اقتصاد المملكة إلى 65% بحلول 2030، ويتضمن ضخ 27 تريليون ريال حتى ذلك العام.

وقال علي الزهراني الرئيس التنفيذي مجموعة النفيعي للاستثمار إن الشركات المنضمة إلى برنامج شريك سترتفع ربحيتها بأكثر من 50%، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان في يونيو المقبل عن الشراكة بين الشركات وبرنامج شريك.

وأضاف أن التوزيعات النقدية للشركات المنضمة إلى البرنامج، قد تتراجع، في المقابل ستتوسع في مشاريع نوعية سترفع ربحيتها الفترة المقبلة.

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