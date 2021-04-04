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"ترايستار" تحدد النطاق السعري لطرح أسهمها بسوق دبي

حاوية تابعة لشركة النجم الثلاثي
حاوية تابعة لشركة النجم الثلاثي
سوق دبي

"ترايستار" تحدد النطاق السعري لطرح أسهمها بسوق دبي

 بين 2.2 إلى 2.7 درهم

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دبي - العربية.نت

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دشّنت شركة النجم الثلاثي للنقليات "ترايستار"، اليوم الأحد، طرحها العام الأولي للمستثمرين المؤهلين فقط، على النحو المحدد في نشرة الاكتتاب في سوق دبي المالي.

وبحسب بيان الشركة، فإن الطرح يشمل حداً أدنى بـ 239.8 مليون سهم عادي، تمثل نسبة حجم الصفقة بـ 20% من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال شركة النجم الثلاثي للنقليات، وبحد أقصى 287.76 مليون سهم، سيمثل حجم صفقة يصل إلى 24%.

وأعلنت الشركة عن نطاق سعري يتراوح بين 2.20 و2.70 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يستدل على رسملة سوقية عند إدراج ما يقرب من 2.64 إلى 3.24 مليار درهم إماراتي، وعوائد من المكون الأساسي للشركة ستبلغ نحو من 438 مليون درهما إماراتيا إلى 537 مليون درهما، والمكون الثنائي سيبلغ نحو من 90 مليون درهم إلى 240 مليون درهم.

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يُتاح الطرح للمستثمرين المؤهلين فقط، تبدأ فترة الاكتتاب من اليوم وتنتهي في 15 أبريل 2021 مع توقع إدراج أسهم الطرح في سوق دبي المالي في 22 أبريل 2021، رهنًا بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقات من هيئة الأوراق المالية والسلع.

كانت شركة النجم الثلاثي للنقليات قد أعلنت عن طرح يصل إلى 24% من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال شركة النجم الثلاثي للنقليات بعد الطرح.

ويشمل الطرح إصدار 199 مليون سهم جديد، بالإضافة إلى طرح ثانوي يصل إلى 88.76 مليون سهم حالي من قبل المساهمين الحاليين.

تأسست شركة النجم الثلاثي للنقليات في عام 1998 كمقدم لخدمات النقل البري لصناعة البترول في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتزاول المجموعة أعمالها في 21 دولة ومنطقة عبر ثلاث قارات وتمتلك أكثر من 2,000 أصل من أصول النقل البري و35 سفينة بحرية، بما في ذلك تشغيل 69 مستودع وقود وأكثر من 100 موقع خاص بعمليات الإمداد بالوقود في الأماكن النائية، حيث تقدم مجموعة كبيرة من عروض الخدمات المتكاملة.

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