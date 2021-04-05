المؤشرات الأميركية تخترق مستويات قياسية جديدة في وول ستريت

فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند قمة غير مسبوقة اليوم الاثنين، مدعوما ببيانات وظائف قوية، في حين يترقب المستثمرون تقرير قطاع الخدمات لاستقاء مؤشرات على أن 2021 قد يشهد أفضل نمو اقتصادي سنوي في نحو أربعة عقود.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 69.2 نقطة بما يعادل 0.21% إلى 33222.38 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على زيادة 14.6 نقطة أو 0.36% إلى 4034.44 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 114.8 نقطة أو 0.85% إلى 13594.899 نقطة.

يأتي التفاؤل مع زيادة نسبة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بجانب الدعم الناشئ من خطط التحفيز المالي، وخطط دعم البنية التحتية في الولايات المتحدة.

وستقترح إدارة الرئيس جو بايدن رفع ضرائب الشركات من 21% إلى 28% لتمويل خطته الطموحة للاستثمار في البنى التحتية.

وقال مسؤول أميركي كبير إن "الرئيس يقترح إصلاح الضريبة على الشركات بشكل كبير لكي تحفز خلق وظائف والاستثمار، وضمان أن الشركات الكبرى ستدفع حصتها العادلة" في ذلك.