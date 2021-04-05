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بنك اليابان يلحق بالبنوك المركزية.. ويخطط لإصدار العملة الرقمية

بنك اليابان المركزي
بدأ بنك اليابان تجارب لدراسة جدوى إصدار العملة الرقمية
عملات مشفرة

بنك اليابان يلحق بالبنوك المركزية.. ويخطط لإصدار العملة الرقمية

يهدف إلى مواكبة الابتكار في المجال الذي حققه القطاع الخاص

متابع الغاء المتابعة

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

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بدأ بنك اليابان BOJ اليوم الاثنين تجارب لدراسة جدوى إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC، مما يجعله ينضم إلى جهود البنوك المركزية الأخرى التي تهدف إلى مواكبة الابتكار في المجال الذي حققه القطاع الخاص.

وقال بنك اليابان في بيان: "نجري الاستعدادات لبدء التجارب على العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC في أوائل السنة المالية 2021 لاختبار الجدوى الفنية للوظائف والميزات الأساسية المطلوبة للعملة الرقمية للبنك المركزي CBDC".

وأضاف: "مع اكتمال الاستعدادات الضرورية الآن، تبدأ المرحلة الأولى من إثبات المفهوم Proof of concept اليوم، ويخطط البنك في المرحلة الأولى تطوير بيئة اختبار لنظام العملة الرقمية للبنك المركزي وإجراء تجارب على الوظائف الأساسية التي تعتبر جوهرية لنظام العملة الرقمية للبنك المركزي كأداة دفع، مثل: الإصدار والتوزيع والاسترداد".

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ويتم تنفيذ هذه المرحلة حتى شهر مارس 2022، أي لمدة عام واحد، وينتقل بنك اليابان بعد ذلك إلى المرحلة الثانية من التجارب التي تدقق في وظائف أكثر تفصيلاً، مثل ما إذا كان يتم وضع قيود على كمية العملات الرقمية التي يمكن لكل كيان الاحتفاظ بها.

وتبحث البنوك المركزية العالمية في تطوير العملات الرقمية لتحديث أنظمتها المالية، ودرء التهديد من العملات المشفرة، وتسريع المدفوعات المحلية والدولية.

وفي الوقت الذي تتصدر فيه الصين المجموعة، كان بنك اليابان يعمل على تسريع الجهود للحاق بالخطة التي تم الإعلان عنها في شهر أكتوبر لبدء تجربة كيفية تشغيل عملته الرقمية الخاصة.

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