طرح حصص من 3 شركات حكومية في بورصة مصر بالربع الثالث

قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، إنه من المقرر طرح حصص من شركتين إلى 3 شركات حكومية في بورصة مصر خلال الربع الثالث من 2021.

وخلال تصريحاته للصحفيين على هامش مؤتمر صحافي بالقاهرة، لم يتطرق توفيق إلى تفاصيل بشأن الشركات أو الأسماء أو الحصص المستهدفة.

وكانت الحكومة المصرية قد كشفت في مارس آذار 2018 عن عزمها طرح حصص من 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه عبر بيع حصص أقلية في فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.

ورغم مرور ما يصل إلى نحو 36 شهرا منذ ذلك الوقت، لم تطرح الحكومة سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019.

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي مع استمرار ضغوط البيع من قبل المستثمرين المصريين والأجانب.

نصف ساعة صادمة ببورصة مصر

وخلال أول نصف ساعة من التداولات، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 11.5 مليار جنيه بعدما هوى رأس المال السوقي من مستوى 645 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الأحد إلى نحو 633.5 مليار جنيه خلال أول نصف ساعة من التداولات.

على صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.37% عند مستوى 10170 نقطة. كما وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 3.82% عند مستوى 1917 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 3.22%، ليصل إلى مستوى 2833 نقطة. وأيضاً نزل المؤشر متساوي الأوزان "إيجي إكس 50" بنسبة 3.44%، عند مستوى 1962 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب إلى الشراء بصافي 281.7 ألف جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي 136.19 ألف جنيه، و145.54 ألف جنيه على التوالي.

وفي تلك الأثناء، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 31.07 مليون جنيه، من خلال 26.6 مليون سهم، عبر 1.7 ألف صفقة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال أول نصف ساعة من التعاملات.