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للمرة الأولى.. قيمة سوق العملات المشفرة تتخطى تريليوني دولار

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للمرة الأولى.. قيمة سوق العملات المشفرة تتخطى تريليوني دولار

بيتكوين صعدت 1.4% لقيمة رأسمالية بلغت 1.1 تريليون دولار

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دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات أن القيمة السوقية للعملات المشفرة سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند تريليوني دولار الاثنين، مع اجتذاب المكاسب التي سجلتها في الأشهر الماضية لطلب من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد.

وبلغت القيمة السوقية 2.02 تريليون دولار في منتصف جلسة التداول يوم‭ ‬الاثنين. وجرى تداول بيتكوين، العملة المشفرة الأكبر في العالم، مرتفعة 1.4% عند 59 ألفا و25 دولارا، مع قيمة سوقية قدرها 1.1 تريليون دولار.

أبدى الملياردير، مارك كوبان تفاؤلا بشأن مستقبل العملات المشفرة، وكثيراً ما يقارن تقنية سلاسل الكتل blockchain بالأيام الأولى للإنترنت - والتي قادته لتحقيق المليارات من الرهان عليها في أواخر التسعينيات من القرن الماضي.

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وقال كوبان، والذي يحتفظ بعملاته الرقمية القليلة التي اشتراها في الأيام الأولى لظهور هذا النوع من العملات: "أقسم محفظتي في العملات المشفرة بواقع 60% بيتكوين، و30% إيثيريوم، و10% لباقي العملات".

في العملات المشفرة، تعبر العقود الذكية عن مجموعات من التعليمات البرمجية التي تنفذ مجموعة من التعليمات مستخدمة تقنية البلوك تشين أو سلاسل الكتل.

وأضاف كوبان، مع قابلية إيثريوم على التكيف بمرور الوقت مع عمليات التحسين التي يقودها المطورون والمبرمجون فإن قدراتها كعملة تزداد فاعلية.

كما أبدى ندمه لعدم شراء عملة "إيثريوم"، في وقتٍ مبكر والتي بدأ شراءها فقط قبل 4 سنوات.

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