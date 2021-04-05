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"تداول" تعلن إلغاء إدراج سهم "سامبا"

الأهلي التجاري ومجموعة سامبا
اندماج

"تداول" تعلن إلغاء إدراج سهم "سامبا"

بعد إتمام عملية الاندماج مع "الأهلي"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت السوق السعودية "تداول" إلغاء إدراج أسهم مجموعة "سامبا المالية" في السوق، وذلك بنهاية عمل يوم الأحد 22/08/1442 هـ الموافق 04/04/2021 م.

وبعد إتمام أكبر عملية اندماج في المنطقة لعام 2021 بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، ودّع سهم "سامبا" السوق السعودية بعد أكثر من 35 عاماً على إدراجه.

وعلى الرغم من اكتمال الاندماج القانوني بينهما، سيستمر كلا البنكين بالعمل على النحو المعتاد إلى حين استكمال دمج المنتجات والخدمات.

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حيث سيبدأ الانتقال التدريجي للحسابات والخدمات المصرفية خلال الأشهر التسعة المقبلة بالتوازي مع توحيد أنظمة البنكين.

وسيستحوذ البنك الأهلي السعودي على حصة سوقية تبلغ 30% فيما تتجاوز قيمة أصوله 896 مليار ريال.

وكان البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية أعلنا، الخميس، إتمام اندماجهما رسمياً تحت اسم "البنك الأهلي السعودي".

وقال البنك الأهلي إن قرار دمج مجموعة سامبا المالية أصبح نافذاً، وبناءً على ذلك انقضاء مجموعة سامبا المالية وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

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