التدفقات تعود إلى أسواق المال العالمية.. الأعلى هذا العام

قفزت تدفقات الاستثمارات إلى صناديق أسواق المال العالمية إلى أعلى مستوى هذا العام في الأسبوع المنتهي في 31 مارس، مع تفضيل المستثمرين الأمان وسط هبوط في أسعار السندات وموجة إغلاقات جديدة في أوروبا لاحتواء عدد متزايد من الإصابات بفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات من "رفينيتيف ليبر" أن صناديق أسواق المال العالمية تلقت تدفقات بقيمة 44.7 مليار دولار في ذلك الأسبوع، وهي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر، بحسب "رويترز".

من ناحية أخرى، تلقت صناديق الأسهم تدفقات بقيمة 17.6 مليار دولار، وهي الأدنى في ثلاثة أسابيع، مع تعرضها لضغوط من قفزة في عوائد السندات الأميركية.

وإجمالا، تلقت صناديق الأسهم مشتريات صافية بقيمة 289.6 مليار دولار في الربع الأول، وهي الأكبر منذ عام 2013 على الأقل، رغم أن التدفقات تباطأت في أواخر مارس.