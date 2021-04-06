.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لأول مرة بـ 7 سنوات.. مؤشر سوق السعودية يغلق قرب 10 آلاف نقطة

سوق السعودية

لأول مرة بـ 7 سنوات.. مؤشر سوق السعودية يغلق قرب 10 آلاف نقطة

تداولات اليوم زادت على 11 مليار ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" جلسة اليوم الثلاثاء مرتفعاً 0.24% ليكسب 24.14 نقطة ويغلق عند 9988.98 نقطة بتداولات فاقت 11.2 مليار ريال.

وتسجل السوق هذا المستوى الأعلى، بفارق 10 نقاط عن مستوى 10 آلاف نقطة، وهي ذروة قياسية لم تصلها السوق منذ 7 سنوات.

وقال رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، علاء ال إبراهيم، في مقابلة مع "العربية" إن شركة "المتقدمة" كعادتها افتتحت إعلانات شركات البتروكيماويات بأرقام إيجابية للأرباح فاقت التوقعات.

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" عن ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام 2021، بنسبة 64.4% بعد الزكاة والضريبة، ليصل إلى 171 مليون ريال، مقارنة بنحو 104 ملايين ريال في الربع المماثل من العام 2020. وعلى أساس ربع سنوي تراجع صافي أرباح "المتقدمة" بنسبة 5%، مقارنة بصافي الربح في الربع الرابع من 2020، البالغ 180 مليون ريال.

مصر تفتح باب المشاركة للقطاع الخاص.. وتطرح 3 شركات أسواق المال البورصة المصرية مصر تفتح باب المشاركة للقطاع الخاص.. وتطرح 3 شركات

سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية بنهاية مارس الماضي، أعلى مستوياتها تاريخياً عند 241.5 مليار ريال، تشكل 2.51% من قيمة السوق البالغة 9.63 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.

وبلغت المشتريات الصافية للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية نحو 5.8 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.1 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020، بما يعني ارتفاع التدفقات الأجنبية 444%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة
فيديو يظهر حمارا.. وسائق يمنع كارثة قطار في مصر فيديو يظهر حمارا.. وسائق يمنع كارثة قطار في مصر
الأكثر قراءة
جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع  جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع 
الأردن.. الأمير حمزة يوقع على رسالة مؤكداً فيها ولاءه للملك عبدالله الأردن.. الأمير حمزة يوقع على رسالة مؤكداً فيها ولاءه للملك عبدالله
الحج والعمرة: منح تصاريح العمرة والزيارة للحرمين برمضان لهذه الفئة الحج والعمرة: منح تصاريح العمرة والزيارة للحرمين برمضان لهذه الفئة
ثوم وفلفل أسود وقرفة.. كيف تتخلص من الوزن الزائد بمكونات من مطبخك؟ ثوم وفلفل أسود وقرفة.. كيف تتخلص من الوزن الزائد بمكونات من مطبخك؟
الغذاء والدواء السعودية: وصول لقاحات كورونا جديدة تخضع للتقييم الغذاء والدواء السعودية: وصول لقاحات كورونا جديدة تخضع للتقييم
مدافع أتالانتا: طلبت قميص رونالدو.. لكنه أحرجني مدافع أتالانتا: طلبت قميص رونالدو.. لكنه أحرجني
قبل أن تذهب
الاتحاد الأوروبي يعرض خارطة طريق على تركيا لعودتها إلى أحضان الاتحاد
الاتحاد الأوروبي يعرض خارطة طريق على تركيا لعودتها إلى أحضان الاتحاد
اكتشف المزيد