لأول مرة بـ 7 سنوات.. مؤشر سوق السعودية يغلق قرب 10 آلاف نقطة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" جلسة اليوم الثلاثاء مرتفعاً 0.24% ليكسب 24.14 نقطة ويغلق عند 9988.98 نقطة بتداولات فاقت 11.2 مليار ريال.

وتسجل السوق هذا المستوى الأعلى، بفارق 10 نقاط عن مستوى 10 آلاف نقطة، وهي ذروة قياسية لم تصلها السوق منذ 7 سنوات.

وقال رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، علاء ال إبراهيم، في مقابلة مع "العربية" إن شركة "المتقدمة" كعادتها افتتحت إعلانات شركات البتروكيماويات بأرقام إيجابية للأرباح فاقت التوقعات.

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" عن ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام 2021، بنسبة 64.4% بعد الزكاة والضريبة، ليصل إلى 171 مليون ريال، مقارنة بنحو 104 ملايين ريال في الربع المماثل من العام 2020. وعلى أساس ربع سنوي تراجع صافي أرباح "المتقدمة" بنسبة 5%، مقارنة بصافي الربح في الربع الرابع من 2020، البالغ 180 مليون ريال.

سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية بنهاية مارس الماضي، أعلى مستوياتها تاريخياً عند 241.5 مليار ريال، تشكل 2.51% من قيمة السوق البالغة 9.63 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.

وبلغت المشتريات الصافية للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية نحو 5.8 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.1 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020، بما يعني ارتفاع التدفقات الأجنبية 444%.