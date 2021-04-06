.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يعوض كامل خسائره بفعل كورونا

أوروبا - بورصة - أسهم
المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يعود للارتفاع 0.9% إلى 436.16 نقطة
اقتصاد أوروبا

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يعوض كامل خسائره بفعل كورونا

في ظل مراهنة المستثمرين على تعافٍ اقتصادي عالمي سريع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بلغ المؤشر القياسي الأوروبي مستوى قياسيا مرتفعا، اليوم الثلاثاء، ليعوض كامل الخسائر التي تكبدها بفعل الجائحة.

إذ يراهن المستثمرون على تعافٍ اقتصادي عالمي سريع، يحفزه إنفاق تحفيزي ضخم وحملات تحصين من كوفيد-19.

وعاد المتعاملون الأوروبيون إلى السوق بعد عطلة طويلة ليدفعوا المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للارتفاع 0.9% إلى 436.16 نقطة، متجاوزا أعلى مستوياته السابقة على الإطلاق عند 433.90 نقطة الذي سجله في فبراير شباط 2020.

وارتفع المؤشر ما يزيد عن 60% من مستوياته المتدنية التي بلغها العام الماضي بسبب الفيروس، بحسب ما ورد في "رويترز".

من تفاعل أكثر مع اللقاحات.. الأسهم الأميركية أم الأوروبية؟ جرس الإغلاق الأسواق العالمية من تفاعل أكثر مع اللقاحات.. الأسهم الأميركية أم الأوروبية؟

وزاد المؤشر داكس الألماني 1% ليعزز صعوده القياسي في الآونة الأخيرة. وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8% وقفز المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.3%.

وبلغت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت أعلى مستوياتها على الإطلاق أمس الاثنين بعد بيانات أشارت إلى تعاف قوي لسوق العمل الأميركية ونشاط قطاع الخدمات، مما ساهم في تحسن معنويات المستثمرين حتى مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا عالميا.

وارتفع سهم بنك كريدي سويس 0.4%، بعد خسائر حادة تكبدها البنك السويسري الأسبوع الماضي إذ أعلن عن خسائر مُقدرة بواقع 4.4 مليار فرنك سويسري (4.7 مليار دولار) بسبب علاقته بأركيغوس كابيتال مانغمنت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جديد كورونا.. لا علاقة بين فصيلة الدم والإصابة جديد كورونا.. لا علاقة بين فصيلة الدم والإصابة
إعلامي بريطاني شهير يكشف حقيقة ميغان.. إعلامي بريطاني شهير يكشف حقيقة ميغان.. "17 ادعاء كاذبا"
الأكثر قراءة
جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع  جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع 
ثوم وفلفل أسود وقرفة.. كيف تتخلص من الوزن الزائد بمكونات من مطبخك؟ ثوم وفلفل أسود وقرفة.. كيف تتخلص من الوزن الزائد بمكونات من مطبخك؟
الأردن.. الأمير حمزة يوقع على رسالة مؤكداً فيها ولاءه للملك عبدالله الأردن.. الأمير حمزة يوقع على رسالة مؤكداً فيها ولاءه للملك عبدالله
الحج والعمرة: منح تصاريح العمرة والزيارة للحرمين برمضان لهذه الفئة الحج والعمرة: منح تصاريح العمرة والزيارة للحرمين برمضان لهذه الفئة
الغذاء والدواء السعودية: وصول لقاحات كورونا جديدة تخضع للتقييم الغذاء والدواء السعودية: وصول لقاحات كورونا جديدة تخضع للتقييم
مدافع أتالانتا: طلبت قميص رونالدو.. لكنه أحرجني مدافع أتالانتا: طلبت قميص رونالدو.. لكنه أحرجني
قبل أن تذهب
الاتحاد الأوروبي يعرض خارطة طريق على تركيا لعودتها إلى أحضان الاتحاد
الاتحاد الأوروبي يعرض خارطة طريق على تركيا لعودتها إلى أحضان الاتحاد
اكتشف المزيد