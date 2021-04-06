مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يعوض كامل خسائره بفعل كورونا

بلغ المؤشر القياسي الأوروبي مستوى قياسيا مرتفعا، اليوم الثلاثاء، ليعوض كامل الخسائر التي تكبدها بفعل الجائحة.

إذ يراهن المستثمرون على تعافٍ اقتصادي عالمي سريع، يحفزه إنفاق تحفيزي ضخم وحملات تحصين من كوفيد-19.

وعاد المتعاملون الأوروبيون إلى السوق بعد عطلة طويلة ليدفعوا المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للارتفاع 0.9% إلى 436.16 نقطة، متجاوزا أعلى مستوياته السابقة على الإطلاق عند 433.90 نقطة الذي سجله في فبراير شباط 2020.

وارتفع المؤشر ما يزيد عن 60% من مستوياته المتدنية التي بلغها العام الماضي بسبب الفيروس، بحسب ما ورد في "رويترز".

وزاد المؤشر داكس الألماني 1% ليعزز صعوده القياسي في الآونة الأخيرة. وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8% وقفز المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.3%.

وبلغت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت أعلى مستوياتها على الإطلاق أمس الاثنين بعد بيانات أشارت إلى تعاف قوي لسوق العمل الأميركية ونشاط قطاع الخدمات، مما ساهم في تحسن معنويات المستثمرين حتى مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا عالميا.

وارتفع سهم بنك كريدي سويس 0.4%، بعد خسائر حادة تكبدها البنك السويسري الأسبوع الماضي إذ أعلن عن خسائر مُقدرة بواقع 4.4 مليار فرنك سويسري (4.7 مليار دولار) بسبب علاقته بأركيغوس كابيتال مانغمنت.