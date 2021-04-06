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241 مليار ريال.. مستوى تاريخي لاستثمارات الأجانب في سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

241 مليار ريال.. مستوى تاريخي لاستثمارات الأجانب في سوق السعودية

التدفقات الأجنبية ارتفعت 444% في الربع الأول

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العربية.نت

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سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية بنهاية مارس الماضي، أعلى مستوياتها تاريخياً عند 241.5 مليار ريال، تشكل 2.51% من قيمة السوق البالغة 9.63 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.

وبلغت المشتريات الصافية للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية نحو 5.8 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.1 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020، بما يعني ارتفاع التدفقات الأجنبية 444%.

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وفق تقرير لصحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، جاءت مشتريات الأجانب الصافية خلال الفترة المذكورة من العام الجاري بعد إجمالي مشتريات بـ43.6 مليار ريال، مقابل مبيعات إجمالية بلغت 37.9 مليار ريال.

وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر السوق الرئيس "تاسي" 18.1%، ليغلق عند 9907.8 نقطة بنهاية الفترة المذكورة، مقابل 8689.5 نقطة بنهاية 2020.

وخلال مارس الماضي، بلغت مشترياتهم الصافية 3.5 مليار ريال، وهي أعلى مشتريات شهرية خلال تسعة أشهر منذ يونيو 2020، عندما بلغت مشتريات الأجانب الصافية 4.9 مليار ريال.

وارتفع مؤشر "تاسي" 8.3% خلال مارس، ليغلق عند 9907.8 نقطة بنهايته، مقابل 9145 نقطة بنهاية فبراير.

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