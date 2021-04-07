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إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة متهمة بتسهيل غسيل الأموال

تداول عملات رقمية
عملات مشفرة

إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة متهمة بتسهيل غسيل الأموال

الرئيس التنفيذي السابق لمنصة BitMEX يسلم نفسه للسلطات الأميركية 

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العربية.نت

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اضطر الرئيس التنفيذي السابق لمنصة BitMEX، وهي واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، لتسليم نفسه للسلطات الأميركية نتيجة لعدم أخذ الإجراءات اللازمة للحد من استخدام الزبائن للمنصة التي أسسها من أجل غسل الأموال.

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وكانت السلطات في ولاية نيويورك قد وجهت اتهامات لـ Arthur Hayes أحد مؤسسي منصة BitMEX، منذ ستة أشهر، لعدم التقيد بالقوانين الأميركية لأخذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال، ولكن تم الإفراج عنه مقابل كفالة بقيمة عشرة ملايين دولار، في انتظار القرارات القضائية المستقبلية بشأن المسألة.

في سياق متصل، أعلنت منصة Coinbase خلال فبراير الماضي، عن مواجهة تحقيقات واسعة معها من قبل لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة.

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