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"تداول" تتحوّل إلى مجموعة قابضة تمهيداً للطرح العام هذا العام

سوق الأسهم السعودية تداول مناسبة
تداول
سوق السعودية

"تداول" تتحوّل إلى مجموعة قابضة تمهيداً للطرح العام هذا العام

إطلاق "وامض" شركة متخصصة في الابتكار التقني ضمن هيكلها الجديد

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" تحولها إلى مجموعة قابضة باسم "مجموعة تداول" تضم تحت مظلتها 4 شركات، هي: "تداول" و"مقاصة" و"إيداع" و"وامض".

ويأتي هذا التحول تمهيدا للطرح العام الأولي لأسهم المجموعة المرتقب العام الحالي.

وتضمن الإعلان إطلاق "تداول" شركة متخصصة في الابتكار التقني ضمن هيكلها الجديد.

وسيتولى خالد الحصان منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، فيما سيصبح محمد الرميح الرئيس التنفيذي للبورصة.

تأسست شركة السوق المالية السعودية"تداول" في العام 2007 باعتبارها شركة مساهمة.

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وتعد "تداول" الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة، حيث تقوم بإدراج الأوراق المالية وتداولها، وتعتبر السوق المالية المصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق المالية.

يبلغ رأس مال تداول (1,200,000,000) ريال مقسم إلى (120,000,000) سهم، جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات، وجميعها أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة.

انضمت تداول كعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وكعضو في الاتحاد الدولي للبورصات.

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