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سهم "ديليفرو" يرتفع 4% بعد بدء تداول المستثمرين الأفراد

Deliveroo
شعار شركة ديليفرو
شركات

سهم "ديليفرو" يرتفع 4% بعد بدء تداول المستثمرين الأفراد

بلغ حجم اكتتاب "ديليفرو" مليار ونصف المليار جنيه إسترليني

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دبي - العربية.نت

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ارتفع سهم شركة Deliveroo بنحو الـ4% بعد بدء تداول المستثمرين الأفراد لسهم الشركة، الذي كان مقصورا على المؤسسات.

وبلغ حجم اكتتاب "ديليفرو" مليارا ونصف المليار جنيه إسترليني.

وبدأ التداول في بورصة لندن الأسبوع الماضي، ليهوي السهم بـ30% في اليوم الأول للتداول ، بعد انسحاب عدد من المستثمرين من الاكتتاب بسبب انتقادات لأسلوب حوكمة الشركة ونموذج إدارتها.

بالإضافة إلى تصاعد المطالبات بتحسين ظروف العمل لعمال التوصيل.

تجدر الإشارة إلى أن Deliveroo والتي تأسست عام 2013 تم تقييمها بأكثر من 7 مليارات دولار في جولة التمويل الأخيرة في يناير الماضي.

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