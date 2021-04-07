كيف تحرك سهم "تعليم" بأول تدوالاته في بورصة مصر؟

على الرغم من استمرار تهاوي مؤشرات البورصة المصرية في تعاملات اليوم الأربعاء، ارتفع سهم "تعليم" لخدمات الإدارة بنسبة 8% في الدقائق الأولى من بدء تداوله، ليسجل مستوى 6.21 جنيه للسهم. وفي أول دقائق من التعاملات بلغت قيمة التداول على السهم 32.7 مليون جنيه من خلال 5.38 مليون سهم.

وجاء أداء سهم "تعليم" في الدقائق الأولى من أول جلساته في البورصة المصرية، بالتزامن مع استمرار تراجع مؤشرات البورصة المصرية، حيث تراجع "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% عند مستوى 10220 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 0.02% عند مستوى 1836 نقطة، كما نزل مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.18% عند مستوى 2745 نقطة.

في تعليقه، قال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، إن أسواق المال تلعب دوراً حيوياً في تعبئة المدخرات اللازمة لتمويل توسعات الكيانات الاقتصادية المدرجة أوراقها المالية في البورصات، وهو ما يسهم في توفير الوظائف ودعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات المختلفة.

جذب السيولة

أضاف خلال افتتاح جلسة تداول الأربعاء بمناسبة بدء التداول على سهم شركة "تعليم": "نعمل بالبورصة المصرية على تعزيز جانب العرض من خلال التواصل الفعال مع العديد من الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية لتعريفهم بمزايا وإجراءات وخطوات القيد في سوق الأوراق المالية"، مؤكدا أن إدارة البورصة مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للشركات الراغبة في قيد أسهمها في البورصة.

وشدد على أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تضيف أوراقاً مالية جديدة للسوق، وكذا جذب سيولة من خلال متعاملين جدد أو قائمين، وهو ما يحفز الشركات الأخرى العامة والخاصة على الطرح، ويعمل على تعزيز جانب العرض.

قطاعات جديدة

وأشار إلى أن إدارة البورصة تعمل دوما على اجتذاب مزيد من الشركات القوية والراغبة في التوسع والنمو ولديها قصص نجاح للقيد، بمختلف القطاعات، "فالتنوع الذي تتمتع به البورصات يعزز من فاعلية دورها في دعم النمو الاقتصادي، فقيد شركات تعمل في مجال التعليم خطوة مهمة لناحية قدرة البورصة على جذب قطاعات جديدة لم تكن تعتمد عليها في تمويل توسعاتها، حيث نستهدف دوما من خلال عملنا وجهودنا تعزيز السيولة وتنشيط تداولات سوق الأوراق المالية المصرية".

وفي وقت سابق، قالت البورصة المصرية، إنه سيتم بدء التداول على أسهم شركة "تعليم" لخدمات الإدارة المصدرة اعتباراً من جلسة تداول يوم الأربعاء 7 أبريل الجاري، وذلك دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط.

وأوضحت أنه من المقرر أن يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 5.75 جنيه للسهم، على أن يتم التداول اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقاً للآليات المعمول بها في السوق التي أدرجت بها الورقة المالية.

وكانت البورصة أعلنت إتمام تغطية الطرح العام لشركة "تعليم" لخدمات الإدارة، البالغ 525.616 مليون سهم، بعدد 29.38 مرة، وبسعر 5.75 جنيه للسهم.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وافقت على قيد أسهم شركة "تعليم" لخدمات الإدارة برأسمال مصدر قدره 730,250 مليون جنيه، موزعاً على 730.250 مليون سهم، بقيمة إسمية عند جنيه للسهم الواحد، ممثلة في إصدارين بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).