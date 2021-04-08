أسهم التكنولوجيا تقفز بـ"ستاندر آند بورز 500" لذروة قياسية

ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى ذروة قياسية اليوم الخميس، مدعوما بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، بعد يوم من تجديد مجلس الاحتياطي الاتحادي تعهده بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة إلى أن يترسخ التعافي الاقتصادي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 23.6 نقطة بما يعادل 0.07%، ليفتح على 33469.89 نقطة، وتقدم ستاندرد آند بورز عشر نقاط أو 0.25% مسجلا 4089.95 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 108 نقاط أو 0.79% إلى 13796.892 نقطة، بحسب ما ورد في "رويترز".

إلى ذلك، رأى أعضاء لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأميركي أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة، وإن أعرب عدد منهم عن مخاوف من تزايد الضغوط التضخمية بتأثير حزمة التحفيز الاقتصادي.

وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي الأخير اتفاق أعضاء الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات الصفر، لمساعدة الاقتصاد والشركات على التعافي من آثار الجائحة، ومساعدة سوق العمل.

وقال رئيس الفدرالي إن تحسن مسار الاقتصاد الأميركي كان أسرع من المتوقع بفضل حزم التحفيز التي أقرها الكونغرس، وإن كان الطريق إلى التعافي لا يزال طويلا.