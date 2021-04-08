جهاز الاستثمار العُماني يشكل مجلس إدارة بورصة مسقط

أعلن جهاز الاستثمار العُماني تشكيل مجلس إدارة بورصة مسقط، وذلك تماشياً مع مرسوم سلطاني رقم 5 / 2021 بتأسيس شركة بورصة مسقط كشركة مساهمة مقفلة.

وهنأ رئيس جهاز الاستثمار العماني المجلس على تولي مسؤولية هذه المؤسسة الحيوية بالنسبة للاقتصاد، موضحاً بأن البورصات هي من أدق المؤشرات التي تعبر عن مدى صحة الاقتصادات عالمياً، ويؤكد دعم الجهاز الكامل لمجلس الإدارة في مهمته المقبلة من أجل تحقيق النمو المستدام لـ"بورصة مسقط".

نعلن اليوم تشكيل مجلس إدارة #بورصة_مسقط تمهيدا لانطلاقها وذلك وفقا للمادة السابعة من المرسوم السلطاني رقم 5 / 2021 القاضي بتأسيس شركة بورصة مسقط كشركة مساهمة عمانية مقفلة. #جهاز_الاستثمار_العماني pic.twitter.com/5bP1pGtj0C — Oman Investment Authority جهاز الاستثمار العماني (@Oman_OIA) April 8, 2021

وسعى جهاز الاستثمار العماني في تشكيل مجلس إدارة بورصة مسقط إلى الاستفادة من الخبرات الدولية من السلطنة ودول المنطقة والعالم، حيث يتمتع رئيس المجلس والأعضاء الدوليون بالكفاءة والخبرة في مجالات قيادة الاستثمار وأسواق المال وتقنيات التداول.

سعى الجهاز في تشكيل مجلس إدارة #بورصة_مسقط إلى الاستفادة من الخبرات الدولية من السلطنة ودول المنطقة والعالم، حيث يتمتع رئيس المجلس والأعضاء الدوليون بالكفاءة والخبرة في مجالات قيادة الاستثمار وأسواق المال وتقنيات التداول. #جهاز_الاستثمار_العماني pic.twitter.com/ULvMuG6VwV — Oman Investment Authority جهاز الاستثمار العماني (@Oman_OIA) April 8, 2021

كما يضم المجلس في تشكيله كفاءات وطنية بينهم ممثلون لـ جهاز الاستثمار العماني تتنوع خبراتهم بين الجوانب الأكاديمية وسوق المال المحلي وكبار المستثمرين والبحوث الاستثمارية والاقتصادية وإدارة الاستثمارات، مما سيسهم في تعزيز مسيرة نمو بورصة مسقط.