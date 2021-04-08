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جهاز الاستثمار العُماني يشكل مجلس إدارة بورصة مسقط

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اليوم.. تشكيل مجلس إدارة بورصة مسقط تمهيدا لانطلاقها
اقتصاد عمان

جهاز الاستثمار العُماني يشكل مجلس إدارة بورصة مسقط

تماشياً مع مرسوم سلطاني بتأسيس شركة بورصة مسقط كشركة مساهمة مقفلة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن جهاز الاستثمار العُماني تشكيل مجلس إدارة بورصة مسقط، وذلك تماشياً مع مرسوم سلطاني رقم 5 / 2021 بتأسيس شركة بورصة مسقط كشركة مساهمة مقفلة.

وهنأ رئيس جهاز الاستثمار العماني المجلس على تولي مسؤولية هذه المؤسسة الحيوية بالنسبة للاقتصاد، موضحاً بأن البورصات هي من أدق المؤشرات التي تعبر عن مدى صحة الاقتصادات عالمياً، ويؤكد دعم الجهاز الكامل لمجلس الإدارة في مهمته المقبلة من أجل تحقيق النمو المستدام لـ"بورصة مسقط".

وسعى جهاز الاستثمار العماني في تشكيل مجلس إدارة بورصة مسقط إلى الاستفادة من الخبرات الدولية من السلطنة ودول المنطقة والعالم، حيث يتمتع رئيس المجلس والأعضاء الدوليون بالكفاءة والخبرة في مجالات قيادة الاستثمار وأسواق المال وتقنيات التداول.

كما يضم المجلس في تشكيله كفاءات وطنية بينهم ممثلون لـ جهاز الاستثمار العماني تتنوع خبراتهم بين الجوانب الأكاديمية وسوق المال المحلي وكبار المستثمرين والبحوث الاستثمارية والاقتصادية وإدارة الاستثمارات، مما سيسهم في تعزيز مسيرة نمو بورصة مسقط.

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