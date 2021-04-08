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كيف تستقبل الأسواق الأوروبية تفاصيل اجتماع الفدرالي الأميركي؟

الأسهم الأوروبية

كيف تستقبل الأسواق الأوروبية تفاصيل اجتماع الفدرالي الأميركي؟

أعضاء الفدرالي يرون أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة

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دبي - العربية.نت

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قالت مراسلة "العربية" في لندن، كارينا كامل، اليوم الخميس، إن بداية الأسواق الأوروبية جاءت إيجابية في تعاملات اليوم، عقب إعلان تفاصيل الاجتماع الأخير للبنك الفدرالي الأميركي.

وأشارت إلى ارتفاع أسهم المنتجات الفاخرة، لا سيما في فرنسا، وكذلك ارتفاع سهم استرا زينيكا، في البورصة البريطانية على الرغم من تغيير التوصية بشأن توزيع اللقاح على الأقل عمرهم من 30 عاماً لاستخدام لقاحات أخرى.

وأوضحت أن تفاصيل اجتماع الفدرالي ليست جديدة، لكن يؤكد أن النمط المرتقب من الفدرالي فيه ليونة وأن الطريق لا يزال طويلا أمام الاقتصاد الأميركي إلى الأهداف طويلة الأجل المستهدفة من الفدرالي.

مصادر: "أدنوك" تدرس طرحاً عاماً أولياً لنشاط الحفر طاقة أدنوك مصادر: "أدنوك" تدرس طرحاً عاماً أولياً لنشاط الحفر

ورأى أعضاء لجنة السياسة النقدية بالفدرالي الأميركي أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة، وإن أعرب عدد منهم عن مخاوف من تزايد الضغوط التضخمية بتأثير حزمة التحفيز الاقتصادي.

وأظهر محضر اجتماع الفدرالي الأخير اتفاق المشاركين على إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات الصفر، لمساعدة الاقتصاد والشركات على التعافي من آثار الجائحة، ومساعدة سوق العمل.

وقال رئيس الفدرالي أن تحسن مسار الاقتصاد الأميركي كان أسرع من المتوقع بفضل حزم التحفيز التي أقرها الكونغرس، وإن كان الطريق إلى التعافي لا يزال طويلا.

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