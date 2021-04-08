منصة رفينيتيف للبيانات التابعة لبورصة لندن تواجه مشكلات

أعلن عدد من المستخدمين لمنصة أيكون التابعة لرفينيتيف اليوم الخميس، أنهم غير قادرين على الولوج إلى بيانات الخدمة.

ولم يتسن لرفينيتيف التعقيب حتى الآن.

ورفينيتيف مزود عالمي لتحليلات البيانات المالية اشترتها مجموعة بورصة لندن في الآونة الأخيرة مقابل 27 مليار دولار.

وكتب بعض المستخدمين على تويتر أنهم لا يستطيعون الولوج إلى أسعار السوق على أيكون.

وتملك تومسون رويترز، المالكة لوكالة رويترز للأنباء، حصة 15% في مجموعة بورصة لندن.