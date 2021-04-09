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أسبوع حافل لأسواق أوروبا.. أطول سلسلة مكاسب في عام بفضل آمال التعافي

بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
اقتصاد أوروبا

أسبوع حافل لأسواق أوروبا.. أطول سلسلة مكاسب في عام بفضل آمال التعافي

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العربية.نت

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، لكنها على مسار تسجيل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في أكثر من عام، إذ تبدد الآمال في تعاف سريع للنمو الاقتصادي الشكوك حيال حملات التطعيم من كوفيد-19 في منطقة اليورو.

ونزل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.1% بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند الفتح، بينما تراجع المؤشران "فايننشال تايمز 100" البريطاني و"داكس" الألماني بنحو 0.1% و0.2% على الترتيب، وفقاً لـ"رويترز".

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وتفوقت أسهم لندن في الأداء على سائر الأسواق هذا الأسبوع، فيما بلغ مؤشر يركز على الشركات المحلية متوسطة رأس المال مستوى قياسياً مرتفعاً مع خروج بريطانيا تدريجياً من إجراءات عزل عام مشددة فرضت في فصل الشتاء.

وارتفعت أسهم شركات طيران بينها "آي.إيه.جي" المالكة للخطوط الجوية البريطانية و"إيزي جت" و"ويز إير" بين 0.2% و1%. وستؤكد بريطانيا في مايو ما إذا كانت ستسمح باستئناف السفر الدولي اعتباراً من 17 من نفس الشهر.

ونزل سهم "توي" للسفر 5.7% بعد أن قالت الشركة إنها تعتزم طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 350 مليون يورو لتحسين مركز السيولة لديها، في ظل اضطراب خطط السفر الناجم عن الجائحة.

وارتفع سهم "إيرباص" 2% بعد أن أعلنت شركة صناعة الطائرات الفرنسية عن تسليمات أعلى قليلاً في الربع الأول.

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