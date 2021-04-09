بورصة مصر تقلص خسائر أسبوع "صعب" لـ 10 مليارات جنيه

على الرغم من الخسائر الصادمة التي تكبدتها البورصة المصرية، إلا أنها تمكنت من أن تقلص خسائرها الأسبوعية إلى نحو 10 مليارات جنيه فقط، مع عودة المستثمرين إلى الشراء وتوقف موجة البيع العنيفة.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.56% خاسراً نحو 10.2 مليار جنيه، وذلك بعدما هبط من مستوى 652.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 642.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.3%، فاقداً نحو 351 نقطة وذلك بعدما هبط من مستوى 10654 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 10303 نقاط في إغلاق تعاملات أمس. كما نزل مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 5.8% فاقداً نحو 120 نقطة، وذلك بعدما تراجع من مستوى 2063 نقطة إلى نحو 1943 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 2.06% فاقداً نحو 267 نقطة، بعدما تراجع من مستوى 12932 نقطة إلى نحو 12665 نقطة. ونزل مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 2.11% خاسراً نحو 86 نقطة بعد انخفاضه من مستوى 4062 نقطة إلى نحو 3976 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 6.8% فاقداً نحو 137 نقطة، وذلك بعدما تراجع من مستوى 2013 نقطة إلى نحو 1876 نقطة. وأخيراً، انخفض مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 5.7% فاقداً نحو 169 نقطة بعدما نزل من مستوى 2963 نقطة إلى نحو 2794 نقطة.

على صعيد تعاملات أمس، أنهت البورصة التداولات على ارتفاع جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74%، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.36%، وقفز "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.89%، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 1.13%. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.97%، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 1.67%.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 117 شركة مدرجة، فيما انخفضت أسعار أسهم 28 شركة، بينما استقرت مستويات أسعار أسهم 43 شركة عند مستوى الإغلاق السابق.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 83.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 10.21%، والعرب على 6.06%. واستحوذت المؤسسات والصناديق على 30.18% من تعاملات أمس، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 69.81%.