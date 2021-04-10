نصف تريليون تتوجه للأسهم بـ 5 أشهر.. تفوق 12 عاماً

استقطبت صناديق الأسهم أكثر من نصف تريليون دولار في الأشهر الخمسة الأخيرة، متجاوزة التدفقات المسجلة على مدى الاثني عشر عاما السابقة، بحسب بيانات من بنك أوف أميركا.

لكن تلك التدفقات تثير المخاوف من تراجع عن ذرى قياسية، في ضوء تقييمات هي الأعلى منذ فقاعة شركات الإنترنت في أواخر التسعينيات، إذ بلغ المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مستويات تقترب من 22 مثل الأرباح المتوقعة.

وقال إيمانويل كاو، مدير استراتيجية الأسهم الأوروبية في باركليز "مازلنا متفائلين، لكن نرى أن فرص الارتفاع باتت أقل."

كان دويتشه بنك قال هذا الأسبوع إنه يتوقع تراجعا بين6 و10% على مدار الأشهر الثلاثة القادمة مع بلوغ النمو الاقتصادي مداه.

استقبلت صناديق الأسهم تدفقات قياسية بلغت 576 مليار دولار منذ نوفمبر، وهو ما يفوق إجمالي الاثني عشر عاما السابقة البالغ 452 مليار دولار، وذلك بفضل سياسات التيسير النقدي وتحفيز مالي غير مسبوق.