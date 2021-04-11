"ماكرو جروب" تفاجئ بورصة مصر وتؤجل الطرح.. ماذا حدث؟

أعلنت شركة ماكرو جروب تأجيل طرح أسهمها في البورصة المصرية رغم الإقبال من المؤسسات الاستثمارية الدولية.

ووفقا لبيان أصدرته الشركة اليوم، فإن عملية طرح أسهم الشركة بالسوق المصرية لاقت إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين والمؤسسات في المراكز المالية الدولية الكبرى، بما يعكس إمكانياتها كأكبر شركة لمستحضرات التجميل والمكملات الغذائية في مصر، وخطط النمو الطموحة للشركة.

وأوضحت الشركة أن إدارتها ارتأت- بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتنظيمية المعنية - إرجاء طرح أسهم الشركة وما يترتب على ذلك من تأجيل بدء التداول على أسهمها لتوقيت آخر، ويأتي ذلك في ضوء دراسة مدى استيعاب السوق للطروحات المتزامنة سواء خلال الأيام الماضية أو خلال الفترة القليلة القادمة".

وكانت شركة تعليم لخدمات الإدارة قد بدأت تداولها أسهمها في البورصة يوم الأربعاء الماضي، فيما تستعد عملاق الرعاية الصحية شركة التشخيص المتكاملة القابضة المدرجة في بورصة لندن، للقيد الفني لنحو 5% من أسهمها في البورصة المصرية في وقت لاحق من شهر أبريل الجاري.

وأضافت: "بالتنسيق مع مساهمينا البائعين، نحن ملتزمون تماما بالمرحلة التالية في رحلتنا كشركة مساهمة مطروحة للتداول العام، ونتطلع إلى بدء التداول على أسهمنا في وقت لاحق من هذا العام".

وكان من المقرر قبل التأجيل بدء تلقي أوامر الاكتتاب في شريحة الطرح العام للمستثمرين الأفراد اليوم في نطاق السعر الاسترشادي 5.30 - 6.15 جنيه للسهم.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قد أعلنت فتح باب تلقي وتسجيل الأوامر في شريحة الطرح العام لأسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية اعتبارا من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس 15 أبريل، وذلك بعد موافقتها على نشر نشرة الطرح أمس.

وكان من المقرر أن تطرح ماكرو جروب نحو 45.8% من أسهمها – تمثل 264.5 مليون سهم في طرح ثانوي، للمؤسسات الدولية والمحلية، وكذلك للمستثمرين الأفراد في مصر.

وحددت الشركة نطاق السعر الاسترشادي للطرح بين 5.30 و6.15 جنيه للسهم. وهو ما يضع القيمة السوقية للشركة ما بين 3.1 و3.6 مليار جنيه.

وكان من المقرر إعلان السعر النهائي للسهم عند الطرح بعد غلق الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص يوم الخميس، وبموعد أقصاه غداً الاثنين 12 أبريل.