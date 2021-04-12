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أسهم أوروبا تتراجع عن ذروة قياسية قبل موسم أرباح الشركات

أسهم أسواق أوروبا
سوق الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تتراجع عن ذروة قياسية قبل موسم أرباح الشركات

بريطانيا تعيد فتح متاجرها

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رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبل موسم إعلان الشركات لنتائجها المالية، بينما من المقرر أن تعيد متاجر البيع بالتجزئة في بريطانيا فتح أبوبها مع انتهاء إجراءات عزل عام صارمة فُرضت خلال الشتاء.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، ليقتفي أثر الأسواق الآسيوية المتراجعة، إذ يترقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت أرباح الشركات الأميركية ستبرر التقييمات شديد الارتفاع. كما أن ثمة مخاوف من أن حالات الإصابة بكوفيد-19 ما زالت ترتفع في مناطق حول العالم.

وهبط مؤشر الأسهم المتوسطة فايننشال تايمز 250، الذي يركز على الشركات المحلية، 0.2% لكنه يحوم تحت أعلى مستوى له مع استعداد المتاجر والحانات وصالات الألعاب الرياضية ومصففي الشعر لفتح أنشطتهم بعد ثلاثة أشهر من العزل العام.

وهبطت أسهم شركتي إيزي جيت وريان إير للطيران قرابة 3% مع تخفيض إتش.إس.بي.سي توصيته للسهمين إلى "الاحتفاظ" بدلا من "الشراء".

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