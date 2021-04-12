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أسواق الخليج تغلق على انخفاض.. وبورصة أبوظبي تخالف صعوداً

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أغلقت أغلب أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على انخفاض
أسواق الخليج

أسواق الخليج تغلق على انخفاض.. وبورصة أبوظبي تخالف صعوداً

بدعم من مكسب 0.6% لسهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك البلاد

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دبي – رويترز

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أغلقت أغلب أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على انخفاض اليوم الاثنين، وتعرض المؤشر السعودي لضغوط من أسهم الشركات المالية بينما خالفت سوق أبوظبي التوجه العام وأغلقت على ارتفاع.

وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 0.3%، مع هبوط سهم مصرف الراجحي 1.5% وسهم البنك الأهلي التجاري 2.2%.

وفي دبي انخفض المؤشر الرئيسي 0.3% بضغط من هبوط سهم إعمار العقارية القيادي 1.6% وإعمار مولز 1.7%.

هذه توقعات صندوق النقد لاقتصادات دول الخليج هذا العام اقتصاد اقتصاد الخليج هذه توقعات صندوق النقد لاقتصادات دول الخليج هذا العام

وفي الجلسة السابقة، ارتفع سهم إعمار العقارية 1.7% بعد أن قال العضو المنتدب للشركة يوم الخميس إن مبيعات الربع الأول من العام بلغت 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار) مقارنة مع 2.5 مليار درهم في العام السابق.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.4% بدعم من مكسب 0.6% لسهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك البلاد.

وفي قطر، خسر المؤشر القياسي 0.6%، ونزل سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر 1.4% بينما تراجع سهم البنك التجاري 3%.

لكن سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، صعد 0.6%.

وقال البنك أمس الأحد إن صافي ربح الربع الأول من العام تراجع 7% عنه قبل سنة إلى 3.3 مليار ريال (906.22 مليون دولار) مع تجنيبه 1.4 مليار ريال مخصصات "كإجراء وقائي" لتغطية خسائر القروض.

لكن البنك قال في بيان إن إجمالي موجوداته نما 8% على أساس سنوي إلى 1.042 تريليون ريال في نهاية مارس آذار.

وخارج الخليج، ربح مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.5% بقيادة ارتفاع 1.1% لسهم فوري لتكنولوجيا البنوك وقفزة 9.8% لسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية بعد أن حققت الشركة ربحا صافيا في التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار.

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