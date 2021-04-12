.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الإسترليني يتعافى مع إعادة فتح المتاجر في إنجلترا

الإسترليني
الجنيه الإسترليني
اقتصاد بريطانيا

الإسترليني يتعافى مع إعادة فتح المتاجر في إنجلترا

الدفعة التي تتلقاها العملة البريطانية من التقدم في سباق اللقاح قد لا تستمر طويلا

متابع الغاء المتابعة

لندن – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين، مع تخفيف بعض إجراءات الإغلاق في المملكة المتحدة ليتعافى من بعض خسائر الأسبوع الماضي.

لكن محللين حذروا من أن الدفعة التي تتلقاها العملة البريطانية من التقدم في سباق اللقاح قد لا تستمر طويلا بينما تلحق بها دول أوروبية أخرى.

وأعيد فتح المتاجر والحانات وصالونات الحلاقة في إنجلترا بعد إغلاق استمر 3 أشهر.

وبحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش، كان الإسترليني مرتفعا 0.26% أمام العملة الأميركية عند 1.3744 دولار.

وسط نقص في الإمدادات.. لقاح "موديرنا" يدخل حملة التطعيم في بريطانيا اقتصاد لقاح كورونا وسط نقص في الإمدادات.. لقاح "موديرنا" يدخل حملة التطعيم في بريطانيا

وزاد 0.17% مقابل العملة الأوروبية إلى 86.64 بنس لليورو، لكنه ما زال أضعف من أعلى مستوى له في عام البالغ 84.72 بنس الذي سجله الأسبوع الماضي.

واصطف المئات أمام المتاجر منذ الصباح، فيما قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن إعادة الفتح "خطوة كبيرة" نحو الحرية، لكنه حض الناس على التصرف بمسؤولية لأن فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديداً.

وكان جونسون، قد أعرب عن تفاؤله بإمكانية فتح الاقتصاد بالكامل في 21 يونيو لكن دون ضمانات.

وقال في وقت سابق من هذا العام إنه يأمل في عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل شبه تام في إنجلترا بحلول نهاية يونيو، عارضاً استراتيجيته لرفع القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 بشكل "حذر" إنما "لا رجعة فيه" بدءاً بإعادة فتح المدارس مطلع مارس.

يذكر أن المملكة المتحدة تفرض منذ مطلع العام ثالث إغلاق لمكافحة الوباء مع تسجيل طفرة إصابات ناجمة عن نسخة متحورة عن الفيروس أسرع انتشاراً ظهرت في جنوب إنجلترا، وقاربت معها المستشفيات على استنفاد طاقاتها في ذلك الحين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز
انتبه من المطاعم حتى لو أخذت اللقاح.. إليك التفاصيل انتبه من المطاعم حتى لو أخذت اللقاح.. إليك التفاصيل
الأكثر قراءة
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة "الحاج متولي".. والفنانة ترد
عمرو أديب لمحمد رمضان: عمرو أديب لمحمد رمضان: "لو محدش رباك أنا هربيك"
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
فرنسا عن فضيحة فرنسا عن فضيحة "الكرسي": تركيا تعمدت الإساءة.. إنه فخ
قبل أن تذهب
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
اكتشف المزيد