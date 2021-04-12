.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سهم "علي بابا" يرتفع بعد الإعلان عن انتهاء التحقيق حول تهم الاحتكار 

سهم علي بابا وول ستريت
علي بابا

سهم "علي بابا" يرتفع بعد الإعلان عن انتهاء التحقيق حول تهم الاحتكار 

الشركة دفعت غرامة ضخمة بلغت قيمتها مليارين و800 مليون دولار

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أسهم "علي بابا" بنحو 8% اليوم الاثنين، بعد أن قالت المجموعة التي أسسها الملياردير جاك ما إن الغرامة المالية الضخمة التي بلغت قيمتها مليارين و800 مليون دولار والتي فرضتها الهيئة الوطنية لتنظيم السوق بالصين، تمثل نهاية تحقيق لمكافحة الاحتكار في الشركة.

الصين تفرض غرامة 2.78 مليار دولار على موقع "علي بابا" الأخيرة الصين تفرض غرامة 2.78 مليار دولار على موقع "علي بابا"

وكانت الهيئة قد أمرت مجموعة "علي بابا" بالتوقف عن الأنشطة غير القانونية ودفع الغرامة، والتي تعادل 4% من مبيعاتها في الصين في عام 2019.

وتم فرض العقوبة وفقاً لقانون مكافحة الاحتكار الصيني، بناء على نتيجة تحقيق مكثف والأدلة التي تم جمعها من مجموعة "علي بابا" ومنصات وشركات منافسة أخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صاحت كثيراً في الليل فقتلتها أمها.. مأساة في عفرين صاحت كثيراً في الليل فقتلتها أمها.. مأساة في عفرين
غضب فرنسي من سياسيي لبنان.. ورسالة قهر بـ100 توقيع غضب فرنسي من سياسيي لبنان.. ورسالة قهر بـ100 توقيع
الأكثر قراءة
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
السعودية.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان السعودية.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان
بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة "الحاج متولي".. والفنانة ترد
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
فرنسا عن فضيحة فرنسا عن فضيحة "الكرسي": تركيا تعمدت الإساءة.. إنه فخ
قبل أن تذهب
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
اكتشف المزيد