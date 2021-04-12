سهم "علي بابا" يرتفع بعد الإعلان عن انتهاء التحقيق حول تهم الاحتكار 

ارتفعت أسهم "علي بابا" بنحو 8% اليوم الاثنين، بعد أن قالت المجموعة التي أسسها الملياردير جاك ما إن الغرامة المالية الضخمة التي بلغت قيمتها مليارين و800 مليون دولار والتي فرضتها الهيئة الوطنية لتنظيم السوق بالصين، تمثل نهاية تحقيق لمكافحة الاحتكار في الشركة.

وكانت الهيئة قد أمرت مجموعة "علي بابا" بالتوقف عن الأنشطة غير القانونية ودفع الغرامة، والتي تعادل 4% من مبيعاتها في الصين في عام 2019.

وتم فرض العقوبة وفقاً لقانون مكافحة الاحتكار الصيني، بناء على نتيجة تحقيق مكثف والأدلة التي تم جمعها من مجموعة "علي بابا" ومنصات وشركات منافسة أخرى.