وول ستريت تستقبل ضيفاً جديداً.. والتقييم عند 100 مليار دولار!

تستقبل وول ستريت بعد غد الأربعاء إدراج شركة Coinbase Global، المنصة الأكبر لتداول العملات الرقمية، وسط توقعات بوصول تقييمها إلى 100 مليار دولار.

سيتم الإدراج بشكل مباشر، أي من دون طرح عام أولي.

وتتوقع الشركة أن تحقق أرباحاً تتراوح بين 730 و800 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، بما يفوق ضعف أرباحها في العام الماضي بأكمله.

كما تتجاوز إيراداتها في 3 أشهر كامل إيرادات العام الماضي البالغة 1.3 مليار دولار.

تعد Coinbase فريدة من نوعها لأن زيادة قيمتها تعكس مسار العملات المشفرة الأعلى. وقد ارتفع سعر بيتكوين بحوالي 700% في العام الماضي، بينما ارتفعت العملة المشفرة إيثريوم بأكثر من 1100%.

من جانبها، قالت Coinbase الأسبوع الماضي إن لجنة الأوراق المالية والبورصات وافقت على الإدراج المباشر، المقرر في 14 أبريل.

وقالت الشركة إنها تخطط لتسجيل ما يقرب من 115 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة أ.

وتعتمد Coinbase بشكل كبير اليوم على جذب المستخدمين الذين يقومون بحفظ وتداول العملات المشفرة الرئيسية، حيث تراهن الشركة على تطوير نظام بيئي أكبر للأصول المتعلقة بالعملات المشفرة في السنوات القادمة.