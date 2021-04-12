.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وول ستريت تستقبل ضيفاً جديداً.. والتقييم عند 100 مليار دولار!

وول ستريت

وول ستريت تستقبل ضيفاً جديداً.. والتقييم عند 100 مليار دولار!

المنصة الأكبر لتداول العملات الرقمية سيتم إدراجها بشكل مباشر الأربعاء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تستقبل وول ستريت بعد غد الأربعاء إدراج شركة Coinbase Global، المنصة الأكبر لتداول العملات الرقمية، وسط توقعات بوصول تقييمها إلى 100 مليار دولار.

سيتم الإدراج بشكل مباشر، أي من دون طرح عام أولي.

وتتوقع الشركة أن تحقق أرباحاً تتراوح بين 730 و800 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، بما يفوق ضعف أرباحها في العام الماضي بأكمله.

كما تتجاوز إيراداتها في 3 أشهر كامل إيرادات العام الماضي البالغة 1.3 مليار دولار.

للمرة الأولى.. قيمة سوق العملات المشفرة تتخطى تريليوني دولار أسواق المال عملات مشفرة للمرة الأولى.. قيمة سوق العملات المشفرة تتخطى تريليوني دولار

تعد Coinbase فريدة من نوعها لأن زيادة قيمتها تعكس مسار العملات المشفرة الأعلى. وقد ارتفع سعر بيتكوين بحوالي 700% في العام الماضي، بينما ارتفعت العملة المشفرة إيثريوم بأكثر من 1100%.

من جانبها، قالت Coinbase الأسبوع الماضي إن لجنة الأوراق المالية والبورصات وافقت على الإدراج المباشر، المقرر في 14 أبريل.

وقالت الشركة إنها تخطط لتسجيل ما يقرب من 115 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة أ.

وتعتمد Coinbase بشكل كبير اليوم على جذب المستخدمين الذين يقومون بحفظ وتداول العملات المشفرة الرئيسية، حيث تراهن الشركة على تطوير نظام بيئي أكبر للأصول المتعلقة بالعملات المشفرة في السنوات القادمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز
انتبه من المطاعم حتى لو أخذت اللقاح.. إليك التفاصيل انتبه من المطاعم حتى لو أخذت اللقاح.. إليك التفاصيل
الأكثر قراءة
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة "الحاج متولي".. والفنانة ترد
عمرو أديب لمحمد رمضان: عمرو أديب لمحمد رمضان: "لو محدش رباك أنا هربيك"
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
فرنسا عن فضيحة فرنسا عن فضيحة "الكرسي": تركيا تعمدت الإساءة.. إنه فخ
قبل أن تذهب
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
اكتشف المزيد