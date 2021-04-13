أسهم أوروبا قرب مستوى قياسي مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

حومت الأسهم الأوروبية عند ما يقل قليلا عن أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، إذ عززت بيانات الصادرات القوية من الصين التفاؤل حيال تعاف اقتصادي عالمي أسرع، بينما تحول اهتمام المستثمرين نحو بيانات التضخم الهامة في الولايات المتحدة التي تصدر في وقت لاحق اليوم.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعدما سجل مستوى غير مسبوق الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر الأسهم الألماني الشديد الاعتماد على الصادرات 0.2% بعدما أظهرت بيانات نمو الصادرات الصينية بوتيرة قوية في

مارس آذار وزيادة وتيرة نمو الواردات لأعلى مستوى في أربع سنوات.

وتواجه أسواق الأسهم ضغوطا منذ مارس آذار نتيجة ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية التي بلغت ذورة 14 شهرا بسبب توقعات بأن يقود التحفيز المالي والنقدي الكبير، إلى جانب تعاف اقتصادي أسرع من التوقعات، إلى قفزة لمعدل التضخم.

وينصب الاهتمام اليوم على بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين. ويُتوقع أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.5% في مارس آذار عقب زيادة 0.4% في الشهر السابق.