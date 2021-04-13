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مواعيد عمل الأسواق الخليجية في رمضان

بورصة الكويت مناسبة أسواق الخليج
متداولين ببورصة الكويت
أسواق الخليج

مواعيد عمل الأسواق الخليجية في رمضان

عبر تخفيض مدة الجلسات تزامناً مع شهر رمضان

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دبي - العربية.نت

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بدأت أسواق المال الخليجية تطبيق مواعيد التداول خلال شهر رمضان المبارك، اليوم الثلاثاء، عبر تخفيض مدة الجلسة مقارنة بباقي العام.

وبحسب بيانات أسواق المال الخليجية، فإن مواعيد التداول في سوق السعودية تكون من الساعة 10:00 صباحاً إلى 3:20 ظهراً بتوقيت السعودية، وفي سوقي أبوظبي ودبي من الساعة 10:00 صباحاً إلى 2:00 ظهراً بتوقيت الإمارات.

وتبدأ جلسة التداول في سوق الكويت الساعة 10:10 صباحاً إلى الساعة 1:15 ظهراً بتوقيت الكويت، وفي البحرين ومسقط يبدأ التداول 10:00 صباحاً إلى 2:00 ظهراً وفقاً لتوقيت البلدين.

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ويبدأ التداول في بورصة قطر 9:30 صباحاً إلى الساعة 2:15 ظهراً بتوقيت قطر.

وكانت مجموعة "تداول السعودية" قد أعلنت أن إجازة عيد الفطر سوف تبدأ بنهاية يوم الاثنين 10 مايو 2021، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الاثنين 17 مايو 2021.

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