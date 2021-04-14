الأسهم الأميركية تفتح مستقرة مع انطلاق موسم النتائج

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية مستقرة الأربعاء مع إطلاق غولدمان ساكس وجيه.بي مورغان موسم نتائج الشركات للربع الأول من العام، على خلفية تعاف سريع للاقتصاد العالمي تغذيه حملات التعطيم.

هبط المؤشر داو جونز الصناعي 8.32 نقطة بما يعادل 0.02% إلى 33668.95 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على انخفاض 0.01 نقطة ليسجل 4141.58 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 7.98 نقطة أو 0.06% إلى 14004.08 نقطة.