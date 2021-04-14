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الذهب يستقر مع تعويض صعود عائدات السندات لهبوط الدولار

الذهب
سعر الذهب

الذهب يستقر مع تعويض صعود عائدات السندات لهبوط الدولار

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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استقرت أسعار الذهب بعد صعودها في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، إذ عوضت بعض الزيادة في عوائد سندات الخزانة الأميركية نزول الدولار بسبب ارتفاع التضخم.

وبحلول الساعة 0353 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1743.54 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعود بما يصل إلى 0.3%. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1745 دولارا للأوقية.

وقالت مارغريت يانج المحللة لدى ديلي إف.إكس: "رغم نزول الدولار هذا الصباح، فإن صعودا طفيفا لعائدات سندات الخزانة الأميركية يكبح الاتجاه الصعودي للذهب".

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وقالت: "الأمر الكبير القادم الذي يتطلع المستثمرون إليه هو بيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس، وما إذا كانت ستفوق التنبؤات كما هو متوقع.. ستضع بعض الضغط على الذهب"، مضيفة أن النزول قد يكون محدودا نظرا لأن الذهب بلغ قاعا مزدوجا عند 1680 دولارا.

وقفزت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة في أكثر من ثمانية أعوام ونصف العام في مارس، مما يطلق شرارة ما يتوقع أغلب الاقتصاديين أن تكون موجة عابرة من ارتفاع التضخم، وهو ما يدعم الذهب باعتباره أداة تقليلدية للتحوط ضد التضخم.

وهبط الدولار لقاع ثلاثة أسابيع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين رفعت زيادة في عوائد سندات الخزانة تكلفة فرصة حيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2% إلى 25.37 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2691.62 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8% إلى 1165.43 دولار للأوقية.

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