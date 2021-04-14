مصادر: ترايستار تسحب طرحها الأولي.. الأكبر منذ سنوات بدبي

ذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن شركة "تريستار" للنقليات تسحب خطط الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

كانت Tristar للنقليات أعلنت عن نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح أسهمها بسوق دبي المالي، والذي كان متوقعا الشهر الحالي.

خطة شركة الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط Tristar Transport كانت تتمثل بطرح نحو 287.8 مليون سهم بقيمة أسمية تبلغ 1 درهم للسهم.

وحددت النطاق السعري للاكتتاب العام الأولي المخطط له في دبي عند 2.20 درهم إلى 2.70 درهم للسهم، فيما سيكون الإدراج الثاني للمركز المالي فقط في ثلاث سنوات بحسب "بلومبرغ".

وتخطط الشركة لطرح ما يصل إلى 24% من أسهمها في الطرح العام الأولي، بحسب بيان صدر الشهر الماضي، تقدر قيمتها بما يصل إلى 3.24 مليار درهم (882 مليون دولار). كان الطرح سيشمل إصدار 199 مليون سهم جديد وطرح ثانوي يصل إلى 88.8 مليون سهم من قبل المساهمين الحاليين.

يمكن أن تجمع ترايستار ما يصل إلى 777 مليون درهم من عروضها الثانوية والأولية، وفي حال جرى تسعيره بالنطاق الأعلى كان سيكون الاكتتاب الأكبر في بورصة دبي منذ عام 2017 عندما جمعت إعمار للتطوير 1.3 مليار دولار.

منذ ذلك الحين، تراجعت العروض الجديدة للطروح وسط تقلص أحجام وشطب الشركات الكبرى مثل موانئ دبي العالمية.