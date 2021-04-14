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تسجيل "فش فاش" للإدراج في سوق "نمو".. وسعر السهم 50 ريالاً 

السوق الموازية نمو
سوق السعودية

تسجيل "فش فاش" للإدراج في سوق "نمو".. وسعر السهم 50 ريالاً 

من المقرر طرح الشركة مباشرة في السوق الموازية بعد التسجيل

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العربية.نت

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أعلنت شركة "فالكم" للخدمات المالية المستشار المالي لشركة مصنع "فش فاش" للمواد الغذائية، عن نشر مستند التسجيل للإدراج في سوق "نمو" السعودية.

وبين المستشار المالي في مستند التسجيل، أن سعر السهم الاسترشادي عند الإدراج تم تحديده بنحو 50 ريالا للسهم الواحد، حيث من المقرر طرح الشركة مباشرة في السوق الموازية بعد التسجيل.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 11.3 مليون ريال، مقسماً إلى 1.13 مليون سهم مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم 10 ريالات.

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وبلغ صافي دخل الشركة 3.93 مليون ريال في 2020 بعد الزكاة والضريبة، مقابل 4.86 مليون ريال في 2019، بانخفاض 19.15%، ومقابل 6.43 مليون ريال في 2018 بتراجع 38.86%.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في 31 مارس 2021، على طلب شركة مصنع "فش فاش" للمواد الغذائية تسجيل أسهمها؛ لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية السعودية.

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام الأساسي في مزاولة وتنفيذ الأغراض من بينها إنشاء وإدارة وتشغيل وتملك والاستثمار في المشاريع الصناعية وخاصة الصناعات الغذائية بمختلف أنواعها، وتســويق منتجاتها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بها.

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