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ارتفاع أغلب البورصات الخليجية.. والسوق السعودية تربح 1.4%

سوق الأسهم السعودية مناسبة
سوق الأسهم السعودية
أسواق الخليج

ارتفاع أغلب البورصات الخليجية.. والسوق السعودية تربح 1.4%

تمشيا مع المعنويات في الأسواق الأميركية

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رويترز

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حققت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج مكاسب قوية اليوم الخميس مدعومة بأسهم القطاع المالي، وتفوقت قطر بعدما وافقت على مشروع قانون للسماح للمستثمرين غير القطريين بتملك ما يصل إلى 100% من رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة.

وأغلق المؤشر الرئيسي في قطر مرتفعا 2.8%، في أكبر صعود منذ أبريل نيسان الماضي، وقادت البنوك المكاسب. وقفز سهم مصرف قطر الإسلامي 8.3% وارتفع سهم البنك التجاري القطري 10%، متصدرا مكاسب المؤشر.

وقرر مجلس الوزراء أيضا الإبقاء على دعم السيولة المقدم من البنك المركزي للبنوك المحلية حسبما تقتضيه الحاجة في ضوء موجة ثانية تواجهها البلاد من جائحة فيروس كورونا.

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وزاد المؤشر الرئيسي في السعودية 1.4%، تمشيا مع المعنويات في الأسواق الأميركية أمس الأربعاء. وتقدم سهم مصرف الراجحي 2.6% وقفز سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، 3.6%.

وفي دبي، أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 2.5%، وقفز سهم إعمار العقارية القيادي 6% في حين زاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.1%.

وصعد سهم العربية للطيران للرحلات منخفضة التكلفة، 6.4%. وارتفع مؤشر أبوظبي 1.5% بقيادة سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، الذي صعد 2.1%.

وقالت كايا بارف رئيسة بحوث الاستثمار لدى إف.إكس بريموس إن سوق الأسهم في الإمارات تبدو بصدد انتعاش اقتداء بالأسهم السعودية.

وأضافت أن المؤشر الرئيسي في المملكة صعد الأربعاء بعد تكبد خسائر لأربعة جلسات متتالية. وقالت "أسهم القطاع المصرفي تقود هجوما يتردد صداه في أسواق مجلس التعاون الخليجي عموما".

وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأسهم القيادية بمصر 0.3%، مدعوما بصعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، 2.9%.

وفيما يلي إغلاق الأسواق العربية:

السعودية ارتفع المؤشر 1.4% إلى 9988 نقطة
أبوظبي تقدم المؤشر 1.5% إلى 6132 نقطة
دبي زاد المؤشر 2.5% إلى 2633 نقطة
قطر قفز المؤشر 2.8% إلى 10899 نقطة
مصر صعد المؤشر 0.3% ليسجل 10143 نقطة
البحرين ارتفع المؤشر 0.2% إلى 1475 نقطة
سلطنة عمان تراجع المؤشر 0.2% إلى 3708 نقاط
الكويت زاد المؤشر 0.2% إلى 6530 نقطة

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