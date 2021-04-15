الأسهم الأميركية عند مستويات قياسية بدعم من نتائج الأعمال 

بلغ المؤشران ستاندردآند بورز 500 وداو جونز مرتفعات غير مسبوقة اليوم الخميس، إذ تدعمت الآمال في انتعاش اقتصادي أوسع نطاقا بفعل نتائج أعمال إيجابية من شركات بينها بنك أوف أميركا وبلاك روك إلى جانب انتعاش قوي لمبيعات التجزئة في مارس آذار.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 57.64 نقطة بما يعادل 0.17% إلى 33788.53 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 15.10 نقطة أو 0.37% إلى 4139.76 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 125.39 نقطة أو 0.9% إلى 13983.23 نقطة.

سيتي غروب

وخالف سيتي غروب توقعات المحللين لأرباحه في الربع الأول اليوم الخميس إذ سمح توقعه لتعاف اقتصادي بقيادة اللقاحات والتحفيز الحكومي بأن يفرج عن احتياطيات جنبها لخسائر القروض جراء الجائحة.

وقال البنك أيضا إنه سيخرج من أنشطته المتعلقة بالمستهلكين في 13 سوقا في أنحاء مناطق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في إطار مراجعة استراتيجية أوسع تحت قيادة الرئيسة التنفيذية الجديدة جين فريزر. وفي إطار الخطة، سيتخارج سيتي من هذه الأنشطة في دول مثل أستراليا والصين والهند.

وارتفع صافي الربح إلى ثلاثة أمثاله إلى 7.94 مليار دولار، أو 3.62 دولار للسهم، من 2.54 مليار دولار، أو 1.06 دولار للسهم قبل عام. وكان متوسط توقعات المحليين لربح 2.60 دولار للسهم، بحسب بيانات آي.بي.إي.إس رفينيتيف.

وتعزز ربح البنك بقراره سحب 3.85 مليار دولار من الاحتياطيات التي جنبها من أجل خسائر متوقعة للقروض بفعل الجائحة. وكان قد أضاف 4.88 مليار دولار إلى احتياطيات الخسارة قبل عام.

مبيعات التجزئة

انتعشت مبيعات التجزئة الأميركية بقوة في مارس آذار، إذ تلقى الأميركيون مدفوعات مساعدات مرتبطة بالجائحة إضافية من الحكومة، فيما سمحت زيادة نشاط التطعيم باللقاحات بعودة المزيد من النشاط الاقتصادي، مما يدعم التوقعات بنمو قوي في الربع الأول من العام.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس إن مبيعات التجزئة ارتفعت 9.8 بالمئة الشهر الماضي. وعُدلت بيانات فبراير شباط بالزيادة بما يظهر تراجع المبيعات 2.7 بالمئة بدلا من ثلاثة بالمئة في القراءة السابقة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 5.9 بالمئة في مارس آذار.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل اليوم أن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ظل مرتفعا في الأسبوع الماضي، وهو ما ربما لا يعبر بدقة عن وضع سوق العمل.

فقد بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 576 ألف طلب للأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل نيسان، مقارنة مع 769 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 700 ألف طلب في أحدث أسبوع.